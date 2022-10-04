Дан старт строительству завода ICL с объемом производства до 1 млн изделий в год

Группа компаний ICL приступает к основной фазе строительства одного из крупнейшего в России заводов по производству радиоэлектронной продукции, сообщили CNews представители ICL. Предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, включая материнские платы, которые будут доступны и другим отечественным производителям. Проект нацелен на создание в стране производственных возможностей нового класса.

Торжественная церемония запуска прошла 4 октября 2022 г. на Х юбилейной партнерской конференции компании ICL Partner Connect в Москве. В ней приняли участие такие гости, как Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России; Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России; Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан; Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий Республики Татарстан.





Завод ICL будет располагаться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Казани. Общая площадь объекта составит около 8 тыс. кв. м, он будет включать цеха по поверхностному монтажу печатных плат и 7 автоматизированных конвейерных линий сборки и тестирования готовой продукции.

«Новое предприятие даст старт реализации новых, амбициозных проектов цифровой трансформации страны на российских продуктах, –– отметил председатель совета директоров ICL Виктор Дьячков. — Завод будет производить отечественные персональные устройства, ноутбуки, которые будут соответствовать самым высоким российским и международным стандартам».

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Технологические мощности завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как текущего, так и перспективного продуктового портфеля группы компаний ICL: моноблоки, тонкие клиенты, интерактивные панели, серверы, системы хранения данных.

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ICL Техно (ООО «Айсиэл техно») — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL. Расположен в особой экономической зоне «Иннополис» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан по выпуску инновационной продукции. ICL Техно — это завод, чьи производственные мощности рассчитаны на 300 тыс. изделий в год. Под брендом ICL завод выпускает настольные и мобильные системы, серверы, системы хранения данных, интерактивные панели, инфоматы, а также отраслевые решения для сферы образования, здравоохранения и ритейл, в соответствии с российским стандартом качества ГОСТ РВ и международным стандартом ISO 9001:2015.