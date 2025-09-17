Разделы

Абдуллазянов Эдвард


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом 1
27.10.2016 Schneider Electric примет участие в создании центра прикладных квалификаций Electro Skills на базе Казанского энергетического университета 1
06.06.2014 ICL и КГЭУ будут совместно готовить специалистов в области ИТ и энергетики 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абдуллазянов Эдвард и организации, системы, технологии, персоны:

ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Schneider Electric 584 1
ICL ГК 430 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 234 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14394 1
Дьячков Виктор 37 1
Халиков Ильдар 14 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3182 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1313 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 195 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
