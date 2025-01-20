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Губанов Роман



20.01.2025 «Авито Работа»: в 2024 г. выгоднее всего искать работу было в ноябре 1
16.01.2025 «Авито Работа»: вакансий для специалистов без опыта за год стало больше на 22% 1
13.01.2025 «Авито Работа»: сфера сельского хозяйства оказалась лидером по приросту средних зарплатных предложений в 2024 году 1
03.01.2025 «Авито Работа»: вакансий с предложением премий для сотрудников за последний год стало больше на 27% 1
28.12.2024 «Авито Работа»: вакансий с возможностью переобучения за год стало в 3 раза больше 1
16.12.2024 «Авито Работа»: перед новогодними праздниками число подработок для соискателей выросло на 23% 1
13.12.2024 «Авито Работа»: перед новогодними праздниками число подработок для соискателей старше 16 лет выросло на 9% 1
02.12.2024 «Авито Работа»: число вакансий с упоминанием подарков детям сотрудников выросло на 81% 1
02.12.2024 В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне 1
18.11.2024 «Авито Работа»: вакансий для специалистов без опыта за год стало больше на 20% 1
15.11.2024 «Авито Работа»: средние предлагаемые зарплаты в сфере инфраструктуры маркетплейсов выросли на 50% 1
22.10.2024 «Авито Работа»: в России спрос на специалистов, работающих с Китаем, за год вырос на 23% 1
20.09.2024 Курсы программирования стали самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян 1
09.09.2024 «Авито Работа»: по итогам лета 2024 г. самой высокооплачиваемой отраслью промышленности стало производство промышленного оборудования и станков 1
06.09.2024 «Авито Работа»: Ставрополь стал лидером по приросту средних зарплатных предложений за год 1
02.09.2024 Зарплата курьеров в России стала выше, чем у программистов. Разносить пиццу и бургеры теперь выгоднее, чем писать код 1
02.09.2024 «Авито Работа»: в сфере курьерской доставки средние предлагаемые зарплаты выросли на 40% 1
28.08.2024 «Авито Работа»: за последний год соискатели стали на 37% чаще интересоваться мгновенным трудоустройством 1
27.08.2024 «Авито Работа»: за год интерес соискателей к вакансиям с гибким графиком вырос на 79% 1
06.08.2024 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере инфраструктуры маркетплейсов за год выросли на 14% 1
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Губанов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон 8803 1
Adobe Figma 41 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 21
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Linux OS 9936 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
ЛитРес MyBook 24 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Avito - Авито Реклама 14 1
FreePik 980 1
ЛитРес Черновики 3 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Репкина Алина 1 1
Пейсахзон Яков 18 1
Шадаев Максут 1008 1
Уткин Никита 35 1
Анкилов Константин 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 18
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Миграция населения - Миграционные службы 412 1
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 19 1
Инфляция 85 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Forbes - Форбс 816 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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