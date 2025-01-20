Губанов Роман
Губанов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|МегаФон 8803 1
|Adobe Figma 41 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 17
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
|Superjob - Суперджоб 502 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
|Репкина Алина 1 1
|Пейсахзон Яков 18 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Уткин Никита 35 1
|Анкилов Константин 106 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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