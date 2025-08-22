Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: профессия специалиста поддержки стала лидером по приросту вакансий, доступных для подростков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали ситуацию на рынке труда, изучив динамику числа вакансий для подростков. Сравнив данные за I полугодие 2024–2025 гг., аналитики выяснили, что лидером по росту числа предложений, доступных кандидатам от 16 лет, стала профессия специалиста поддержки — количество таких вакансий увеличилось более чем в два раза (+104%) по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На позиции специалиста поддержки от кандидата обычно ждут умения отвечать по готовым шаблонам и при необходимости направлять вопрос дальше — техническому специалисту. Такая работа не требует глубоких знаний, поэтому отлично подходит школьникам, которые хотят попробовать себя в сфере клиентского обслуживания. Главное преимущество — возможность частичной занятости: гибкий график позволяет совмещать работу с учебой и при этом не перегружать себя, а постепенно осваивать первые профессиональные навыки.

Среди вакансий, доступных для подростков от 16 лет, на втором месте после специалиста поддержки по росту спроса оказались повара-кассиры (+63%) — в основном их ищут в заведения общественного питания. Кроме того, чаще стали искать курьеров (+18%) и почтальонов (+15%). Курьеры особенно востребованы в сервисах доставки еды, а от почтальонов чаще всего требуется доставлять письма, газеты и листовки по почтовым ящикам. На такие форматы занятости часто предполагается гибкий график и быстрые выплаты — это отлично подходит подросткам, которые хотели бы самостоятельно зарабатывать на карманные расходы.

Чаще всего работодатели ищут молодых специалистов на массовые линейные позиции с невысоким порогом входа, после чего обучают непосредственно на рабочем месте. При этом законодательство ограничивает рабочее время несовершеннолетних: для работников от 16 до 18 лет рабочий день не может превышать семь часов, а рабочая неделя — 35 часов. Если подросток совмещает работу с учебой, продолжительность смены сокращается до четырех часов в день, а рабочая неделя не должна превышать 17,5 часов.

«С 1 сентября 2025 г. новый Федеральный закон позволит подросткам от 14 до 18 лет работать в выходные и праздничные дни во время летних каникул. Новые законодательные возможности создадут для подростков дополнительные условия для трудоустройства в период летних каникул, а бизнесу помогут оперативно закрывать вакансии в сезон пикового спроса, особенно в таких отраслях, как гостиничный бизнес, ритейл и логистика. Для самих ребят это не менее важно: работа дает возможность получить свой первый самостоятельный заработок, попробовать себя в интересной профессии, приобрести новые навыки и опыт в свободное от учебы время. При этом рост предложений для ребят от 16 лет говорит о том, что работодатели готовы расширять границы найма и привлекать молодых сотрудников в самые разные сферы, обучая их под нужды бизнеса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности «Авито», одним из ключевых аспектов при выборе работы или подработки для подростков является безопасный поиск вакансий, что в свою очередь, способствует не только приобретению необходимых навыков для будущей карьеры, но и позволяет заработать свои первые деньги самостоятельно.

«Как показывают данные нашего исследования, родители чаще всего советуют детям пользоваться специализированными онлайн-платформами (52%) для поиска работы. Еще 16% помогают искать вакансии через знакомых в соцсетях, а 15% — через Telegram-каналы и группы цифровых компаний, где публикуются предложения о работе в компаниях. Для подростков поиск работы — ответственный шаг, поэтому важно выбирать проверенные ресурсы, где вакансии и работодатели проходят строгую модерацию, а персональные данные пользователей защищены. Например, рекомендуется обращать внимание на рейтинг и цифровые значки в профиле работодателя на онлайн-платформе. Они подскажут, что компания существует в реальности, вовремя платит налоги и имеет отзывы от сотрудников», — сказала Наталья Юматова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Уволенный программист сломал сервер работодателя цифровой «бомбой замедленного действия». Посадили на четыре года

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: