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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юматова Наталья


18.03.2025 «Авито»: 64% молодых людей помогают старшим родственникам пользоваться цифровыми платформами 1
28.11.2024 На «Авито» появилась возможность подтвердить собственность на автомобиль через «Госуслуги» 1
14.11.2024 Профессиональные продавцы на «Авито» смогут создавать тематические подборки объявлений  1
17.10.2024 Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов 1
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 1
07.10.2024 Искусственный интеллект поможет пользователям «Авито» в выборе исполнителей услуг 1
30.09.2024 «Авито»: 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете 1
29.08.2024 Исследование «Авито»: почти 70% покупателей доверяют верификации через «Госуслуги», а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта 1
27.08.2024 «Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024» 1
23.05.2024 «Авито» и онлайн-кинотеатр Premier объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете 1
22.05.2024 Подтвердить профиль на «Авито» теперь можно с помощью Alfa ID 1
14.05.2024 Продавцы на «Авито» теперь могут оставлять отзывы на покупателей 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
12.04.2024 Получить значок «Документы проверены» на «Авито» теперь можно с помощью «Госуслуг» с любого устройства 1
02.04.2024 Пользователи «Авито» теперь будут видеть числовое значение своей репутации 1
29.01.2024 Почти 100% авторизаций на «Авито» проходят с использованием функции «Безопасный вход» 1
29.11.2023 Предприниматели смогут подтвердить свое присутствие на нескольких площадках в интернете 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Юматова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9800 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 1
МегаФон 9040 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 949 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 425 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 899 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 2
Альфа-Банк 1783 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11210 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 3
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 373 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 783 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5139 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 800 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3141 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7762 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3031 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 86 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 791 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 295 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1884 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 638 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 755 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 850 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2039 1
Аксессуары 3928 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2939 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 392 1
Оповещение и уведомление - Notification 4720 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 116 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 273 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5304 6
Avito - Авито доставка - Авито логистика 80 3
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 29 2
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 5 2
Google Android 14117 1
Apple iOS 7875 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 774 1
Минцифры РФ - Госключ 146 1
Avito - Авито товары 16 1
Avito - Авито услуги 59 1
Avito - Авито Путешествия 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
Avito - Авито авто 42 1
Гребенников Сергей 34 2
Крестьянинова Татьяна 2 2
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Воронин Алексей 17 1
Рыбинцев Андрей 25 1
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Онтоев Дмитрий 7 1
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Пивень Сергей 7 1
Хасин Евгений 20 1
Бонбин Станислав 8 1
Проворова Полина 2 1
Григорьев Спартак 2 1
Танчук Александр 2 1
Васенин Владимир 1 1
Левкова Людмила 1 1
Ракитянский Максим 1 1
Сысикова Дарья 1 1
Семчишен Антон 2 1
Просоленко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 873 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 407 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 472 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 683 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1545 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 51 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 36 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 5
Паспорт - Паспортные данные 2540 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4893 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3514 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 515 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10041 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2112 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 710 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2338 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6458 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 907 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 19 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 1
Аренда 2449 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8125 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2976 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 238 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 3
Всероссийский цифровой диктант 14 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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