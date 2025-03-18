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Юматова Наталья
Юматова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Гребенников Сергей 34 2
|Крестьянинова Татьяна 2 2
|Иванов Сергей 388 1
|Воронин Алексей 17 1
|Рыбинцев Андрей 25 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Онтоев Дмитрий 7 1
|Лазарева Евгения 8 1
|Пивень Сергей 7 1
|Хасин Евгений 20 1
|Бонбин Станислав 8 1
|Проворова Полина 2 1
|Григорьев Спартак 2 1
|Танчук Александр 2 1
|Васенин Владимир 1 1
|Левкова Людмила 1 1
|Ракитянский Максим 1 1
|Сысикова Дарья 1 1
|Семчишен Антон 2 1
|Просоленко Дмитрий 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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