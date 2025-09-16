«Авито Работа»: число резюме соискателей старше 45 лет за год выросло в 1,5 раза

Аналитики «Авито Работы» проанализировали активность соискателей старшего возраста и выяснили, какие профессии наиболее востребованы среди кандидатов старше 45 лет. Результаты показали, что летом 2025 г. количество резюме соискателей в возрасте 45–64 лет выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В среднем по России кандидаты этого возраста указывали зарплатные ожидания на уровне 70 тыс. руб. в месяц. Кандидаты же старше 65 лет стали размещать резюме на 48% чаще, чем летом прошлого года, а при фиксированном графике работы хотели бы получать около 50 тыс. руб. в месяц.

Соискатели в возрасте от 45 до 65 лет чаще всего ищут работу на позициях фасовщика — количество резюме по этой специальности выросло более чем в два раза (+114%) за год при средних зарплатных ожиданиях в 60 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике работы. Более чем в два раза чаще (+109%) стали размещать резюме операторов колл-центра — зарплатные ожидания таких кандидатов составили 50 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике. Востребованы также позиции мерчендайзеров — число резюме соискателей на эту должность за год удвоилось (+103%), а кандидаты указывали зарплатные ожидания в размере 50 тыс. руб. в месяц.

Как выросло число резюме соискателей от 45 до 65 лет за год, лето 2024/2025

«Для соискателей старше 45 лет, которые ищут работу или планируют сменить сферу деятельности, важно подходить к поиску максимально осознанно. В первую очередь выбирайте только проверенные компании и внимательно изучайте отзывы о работодателях. Ищите вакансии через надежные платформы, где можно безопасно откликаться на предложения. Обязательно заключайте договор, чтобы защитить свои права и избежать возможных рисков. Также стоит заранее обсуждать все условия сотрудничества — график, обязанности и уровень оплаты», — сказала Наталья Юматова.

Кандидаты старше 65 лет чаще всего предпочитают работать охранниками — число резюме на эту должность за год увеличилось почти в два раза (+90%) при средних зарплатных ожиданиях в 45 тыс. руб. в месяц за фиксированный график работы. Популярны оказались также позиции упаковщика с ростом числа резюме на 76% и средних зарплатных ожиданиях в размере 70 тыс. руб. в месяц за фиксированный график и работу на полный день. В тройку востребованных позиций у возрастных кандидатов также вошла профессия няни — число резюме за год выросло на 67% при ожидаемой средней зарплате в 60 тыс. руб. в месяц за полный день.

Как выросло число резюме соискателей старше 65 лет за год, лето 2024/2025

«Современный рынок труда стирает возрастные границы и обогащается уникальным ресурсом — профессионалами старшего возраста. Эта категория кандидатов обладает ценным опытом, высокой мотивацией и ответственностью. Их активность — это осознанный выбор в пользу сохранения активной жизненной позиции, передачи опыта и интеграции в динамичную бизнес-среду. Для них важным фактором часто становится не только заработок, но и возможность общения и социализации», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».