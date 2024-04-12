Получить значок «Документы проверены» на «Авито» теперь можно с помощью «Госуслуг» с любого устройства

Сервис «Авито» упростил процесс подтверждения подлинности профилей через «Госуслуги». Теперь этот способ верификации доступен всего в несколько кликов для всех частных пользователей и самозанятых на любой версии платформы – в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере. Достаточно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». По итогам прохождения обновленной проверки можно получить значок «Документы проверены» или «Самозанятый».

Верификация с использованием профиля на «Госуслугах» была запущена на «Авито» в феврале 2022 г. в рамках эксперимента Минцифры. До настоящего времени пройти верификацию таким способом могли только пользователи мобильных устройств на Android и iOS, на которых было дополнительно установлено приложение «Госключ». По результатам проверки пользователи получали значок «Есть аккаунт на Госуслугах».

Теперь «Госключ» не требуется – подтверждение проходит напрямую через портал Госуслуг. Пройти верификацию можно в личном кабинете в разделе «Управление профилем», выбрав в разделе «Подтверждение данных» проверку через кабинет Госуслуг для частных лиц или самозанятых. Всего за время теста нового способа верификации данной возможностью воспользовалось более 30 тыс. самозанятых и 3,5 тыс. частных продавцов.

Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности «Авито», сказала: «Мы были одними из первых на рынке, кто предоставил пользователям возможность пройти верификацию с помощью ЕСИА и «Госключа». Согласно данным нашего недавнего опроса, больше трети покупателей доверяют именно проверке, пройденной через «Госуслуги», и мы рады, что сегодня смогли упростить этот сценарий. Теперь этот способ верификации доступен всего за несколько кликов, независимо от того, каким устройством вы пользуетесь».

Тем, кто использует «Авито» для ведения бизнеса, проверка дает возможность сделать профессиональный профиль с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием компании и товаров, информацией про условия доставки и оплаты, работает поиск по объявлениям.

По данным «Авито», более 90% пользователей платформы при прочих равных условиях отдают предпочтение продавцам, в профиле которых есть значки о пройденных проверках. Каждый день более 14 тыс. пользователей «Авито» проходят подтверждение подлинности профиля и получают цифровые бейджи. За год данный показатель вырос в 3 раза. Самый популярный способ проверки – банковские ID, далее следуют верификация по паспорту, водительским удостоверениям, проверка по реквизитам и профилю на «Госуслугах».