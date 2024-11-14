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Профессиональные продавцы на «Авито» смогут создавать тематические подборки объявлений 

Профессиональные пользователи «Авито» теперь могут объединить свои объявления в группы, видимые в профиле. Новый инструмент поможет продавцам сфокусировать внимание на определенной категории товаров или услуг, а покупателям – быстрее находить нужные объявления. Функцией уже воспользовалось более 7 тыс. человек, который создали более 23 тыс. групп объявлений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Виджет доступен профессиональным продавцам, подключившим расширенный или максимальный тариф. Они смогут создать до 50 групп одновременно, при этом в одной может быть от 3 до 1000 активных объявлений. Если их становится меньше 3, группа автоматически удаляется. Также можно придумать название группы и выбрать для нее обложку, а если этого не сделать, она будет выбрана случайно из объявлений группы. Названия и обложка будут проходить автоматическую модерацию, чтобы в них не попали персональные данные или нецензурные слова.

Созданные группы будут отображаться в профиле под карточками объявлений. Отдельные группы можно сделать доступными только по ссылке – они не будут видны на странице профиля, но ими можно будет делиться. При переходе в группу пользователи попадают на отдельную страницу, где доступны поиск, фильтры и сортировка.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»: «Мы продолжаем развивать функционал для профессиональных продавцов, давая им возможность получать дополнительную ликвидность за счет новых инструментов. В ходе общения с нашими пользователями мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Новый виджет позволит продавцам ускорить продажу своих товаров или услуг, а покупателям будет проще ориентироваться в многообразии выбора на "Авито"».

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безопасность

Тематика объединения объявлений в группы может быть любой и зависит лишь от цели продавца и характера товаров или услуг. Например, можно создать подборку сезонных образов или запчастей к определенной модели, выделить новинки или товары со скидкой. При этом есть возможность создавать группы, в которые будут входить объявления из разных категорий «Авито».

В среднем в одной группе 33 объявления. Больше всего групп объявлений создали в категории «Товары», за ними расположились «Авто» и «Услуги».

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