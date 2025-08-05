Аналитика МТС и «Авито»: более 70% родителей учат детей безопасному поведению в сети

МТС и онлайн-платформа «Авито» в рамках совместного исследования выяснили, что 72% родителей учат детей безопасному поведению на онлайн платформах, 28% контролируют время, которое их дети проводят в сети, а сами дети больше всего своего времени в сети уделяют видеохостингам, мессенджерам и онлайн-играм. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование проводилось в период с 21 по 31 июля 2025 г. с использованием количественных методов, включая онлайн-опрос респондентов. В нем приняло участие 10 тыс. респондентов из разных возрастных групп (от 18 лет и старше) по всей России.

В рамках исследования, проведенного путем опроса, родители отметили, что в среднем их дети проводят на онлайн-платформах три часа в день. Больше всего времени они уделяют видеохостингам (40%), мессенджерам (28%), игровым площадкам и онлайн-играм (26%), социальным сетям и сервисам коротких видео (25%), онлайн-кинотеатрам (13%), платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды и пр., (10%) и музыкальным стримингам (4%).

Опрос также показал, что 72% родителей обучают своих детей основам безопасного поведения в цифровом пространстве, 64% начинают обучение, когда у ребенка появляется первый смартфон, 27% — до покупки первого собственного гаджета, а 5% только после первого негативного опыта (например, при столкновении с обманом). При этом 33% родителей готовы разрешать детям пользоваться цифровыми платформами с 8 лет, 26% — с 12 лет, 17% с 4 лет, а 6% — с 3 лет.

В целом родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети: 28% опрошенных контролируют экранное время, 22% просят ребенка делать это самостоятельно, 19% используют сервисы родительского контроля и только 10% не ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете.

Среди правил безопасности в интернете родители чаще всего учат детей не сообщать личные данные (74%), такие как серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефона и другие, не переходить по подозрительным ссылкам (73%), не передавать доступ к аккаунту (61%), при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (55%), не переводить предоплату и не отправлять деньги напрямую на карту продавца (50%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (33%).

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — сказал директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.

«Дети легко осваивают технологии, но часто не осознают риски. По данным “Цифрового диктанта 2024”, уровень цифровой грамотности у подростков ниже среднего по стране. Это подчеркивает необходимость формирования у детей правильных привычек и понимания основ цифровой безопасности с раннего возраста: чем раньше дети узнают о рисках и возможностях интернета, тем легче им будет адаптироваться и выстраивать безопасные модели поведения в сети. Мы осознаем свою роль в этом процессе. Первый опыт взаимодействия с онлайн-платформами во многом определяет дальнейшее отношение пользователя к ним. Поэтому для нас крайне важно, чтобы первые сделки в интернете были не только успешными, но и безопасными и положительно влияли на доверие детей к цифровому пространству», — сказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.