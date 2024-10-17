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Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов

В ноябре 2024 г. на «Авито» в тестовом режиме начнет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в «Авито Товарах» и «Авито Путешествиях» станут видны всем в общем информационном блоке и будут влиять на общий рейтинг пользователя. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Возможность оставить отзыв на покупателя впервые появилась на «Авито» в апреле 2023 г. в категории «Путешествия». С мая 2024 г. в тестовом режиме такая функция стала доступна также в категории «Товары». Продавец или арендодатель мог оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, и эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За полтора года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей.

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Авито
Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов

С введением объединенного рейтинга, все отзывы пользователя, полученные как в роли продавца, так и в роли покупателя или арендатора, будут выводиться в публичном профиле пользователя. По кнопке «Оставить отзыв» теперь можно будет написать не только отзыв на пользователя в роли продавца или арендодателя, как раньше, но и в роли покупателя. Форма подстраивается автоматически на основании типа сделки, которая была в паре пользователей: для сделки по продаже товаров с доставкой и сдаче квартиры в аренду вопросы будут отличаться. Для сохранения приватности в отзывах на покупателей не будет показываться наименования объявления, по которому была совершена сделка.

Общий рейтинг пользователя при этом будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок.

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Если пользователь использует «Авито» для ведения бизнеса и не хочет, чтобы отзывы, полученные им, как частным лицом, влияли на компанию, он может создать для работы отдельный аккаунт и воспользоваться инструментом «связка профилей». После связки профили остаются отдельными — каждый со своими объявлениями, рейтингом и отзывами. Между профилями можно переключаться без ввода пароля, управлять ими с одного устройства и не пропускать сообщения в разных аккаунтах.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»: «Важная особенность «Авито», как платформы для размещения объявлений - это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее - возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе».

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