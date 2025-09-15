41% соискателей изучают отзывы о компании при поиске работы

Аналитики «Авито Работы» опросили более семи тыс. работающих россиян и выяснили, что большинство из них используют внешние источники для изучения информации о потенциальных работодателях на этапе поиска работы. Более трети соискателей изучают отзывы и смотрят на рейтинг компании. При этом самым безопасным источником для поиска работы чаще всего называют онлайн-платформы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Доверяй, но проверяй

Так, по итогам опроса, семь из 10 соискателей проверяют информацию о работодателе в интернете после приглашения на собеседование. Из них 47% делают это всегда, а 26% — только если ничего не слышали о компании ранее.

При последнем поиске работы опрошенные россияне изучали отзывы сотрудников на сервисах по поиску работы (41%) или расспрашивали знакомых, которые работали в интересующей компании (40%). Еще 34% ориентировались на рейтинг работодателя в сервисах по поиску работы, а 27% искали дополнительную информацию о компании в интернете, СМИ и соцсетях. 18% также заглядывали в блоги и соцсети предприятия, а 16% изучали онлайн-сервисы для проверки контрагентов и базы данных налоговой службы.

При выборе между двумя схожими предложениями работы решающими для большинства становятся три ключевых фактора. Главный из них — прозрачность условий трудоустройства (25%): наличие белой зарплаты, четких критериев испытательного срока и ясных договоренностей. На втором месте — финансовая стабильность компании (16%), дающая кандидатам чувство надежности и уверенность в долгосрочной карьере. Замыкает тройку мнение действующих сотрудников (14%), чьи отзывы служат важным ориентиром при принятии окончательного решения.

Безопасные источники

Наибольшая доля опрошенных (44%) считает, что крупные онлайн-площадки по поиску работы — самый безопасный источник для поиска вакансий. На втором месте — рекомендации друзей и знакомых (39%). Почти треть респондентов (29%) также предпочитают обращаться к официальным сайтам и каналам компаний — в случае, когда точно знают, в каких компаниях хотят работать.

Главным фактором, делающим источник поиска вакансий безопасным по мнению респондентов (35%), является защита персональных данных. Ключевую роль здесь играют: четкая политика конфиденциальности и возможность скрыть личную информацию — например, номер телефона или резюме — от нежелательных работодателей. Для 33% признак безопасности — публикация полной информации о работодателе, включая название компании, контакты, юридические данные и прочее. А для 30% хороший признак — работа площадки с известными, официально зарегистрированными компаниями.

«Работающие жители Москвы и городов-миллионников чаще других — в восьми из 10 случаев — ищут информацию о работодателях при поиске нового места работы. Также в столице ориентируются на отзывы (48%) и рейтинг (45%) в сервисах по поиску работы. А соискателям из городов с населением менее 100 тыс. человек важнее всего мнение знакомых (45%). Также интересно, что при наличии двух схожих предложений о работе мужчины чаще ориентируются на собственную интуицию (9% против 6% женщин) и известность компании (7% против 4%)», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Наша ключевая задача — создать защищенную среду, где соискатели могут быть уверены в надежности работодателя и сохранности своих данных. 31% пользователей отмечает важность наличия на job-ресурсе функции проверки работодателей перед публикацией вакансий и отзывов о работодателях на платформе. Уже не первый год мы активно развиваем инструменты защиты на платформе. Строгая модерация, система рейтингов и отзывов, а также инструменты защиты персональных данных позволяют пользователям сосредоточиться на поиске работы и не переживать за безопасность», – сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

На «Авито Работе» действует система цифровых значков, которые даются компаниям за добровольное прохождение разных типов проверок. Так, значок «Реквизиты проверены» означает, что работодатель прошел проверку по банковскому ID или ИНН и его реквизиты соответствуют заявленным. Отметка «Компания проверена» ставится в профиле организаций, которые существуют более полугода, зарегистрированы на платформе более трех месяцев, не являются банкротами, не находятся в процессе ликвидации юрлица и сдают налоговые документы.