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Т2 Т2 Мобайл Tele2 Big Data
УПОМИНАНИЯ
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Сергей 388 1
|Попова Александра 10 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Фетисов Алексей 46 1
|Воронин Алексей 17 1
|Рыбинцев Андрей 29 1
|Годовиков Антон 28 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Черников Алексей 53 1
|Шиловских Петр 17 1
|Лазарева Евгения 8 1
|Бажов Павел 2 1
|Проворова Полина 2 1
|Григорьев Спартак 2 1
|Танчук Александр 2 1
|Фахрутдинов Ильдар 12 1
|Васенин Владимир 1 1
|Крестьянинова Татьяна 2 1
|Левкова Людмила 1 1
|Кузьмин Лев 2 1
|Семчишен Антон 2 1
|Просоленко Дмитрий 1 1
|Юматова Наталья 17 1
|Собакин Константин 1 1
|Исмагилов Равиль 2 1
|Силкин Андрей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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