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Т2 Т2 Мобайл Tele2 Big Data


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене 1
16.10.2024 Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных 1
02.09.2024 Tele2 запустил CPA-платформу 1
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
08.04.2024 Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами 1
28.02.2024 Tele2: туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22% 1
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 1
14.07.2023 В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах 1
01.11.2022 Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении – люди в возрасте от 62 до 75 лет 1
07.07.2022 Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 10
Ростелеком 9896 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 1
МегаФон 9224 1
Amazon Inc - Amazon.com 3043 1
Alibaba Group 434 1
Yandex - Яндекс 7678 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 995 1
GitHub 867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8876 1
Telegram Group 2189 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 1
Snapchat 131 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 431 1
Ростех - Азимут 73 1
Google LLC 11935 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 301 1
Roblox Corporation 55 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 36 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1230 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 987 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1428 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 761 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5563 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8067 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5288 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 648 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4114 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7400 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4956 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28224 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11426 2
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Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 697 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4566 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8623 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 795 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9524 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1504 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3956 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9456 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7641 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12358 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 2
Google YouTube - Видеохостинг 2806 1
ByteDance - TikTok 279 1
Red Hat Ansible 111 1
Google Android 14236 1
Apple iOS 7950 1
Rakuten Viber 632 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1118 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
Microsoft Teams - MS Teams 572 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Discord 126 1
Apache Hadoop 437 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1371 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 140 1
Tinder 48 1
Apple Music 111 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 86 1
Яндекс.Лавка 243 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 1
Google Cloud Storage 17 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5024 1
РБК - LovePlanet 32 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 69 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 31 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 11 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 6 1
Ansible 109 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 216 1
Иванов Сергей 388 1
Попова Александра 10 1
Мартынов Алексей 10 1
Фетисов Алексей 46 1
Воронин Алексей 17 1
Рыбинцев Андрей 29 1
Годовиков Антон 28 1
Мерзляков Антон 16 1
Черников Алексей 53 1
Шиловских Петр 17 1
Лазарева Евгения 8 1
Бажов Павел 2 1
Проворова Полина 2 1
Григорьев Спартак 2 1
Танчук Александр 2 1
Фахрутдинов Ильдар 12 1
Васенин Владимир 1 1
Крестьянинова Татьяна 2 1
Левкова Людмила 1 1
Кузьмин Лев 2 1
Семчишен Антон 2 1
Просоленко Дмитрий 1 1
Юматова Наталья 17 1
Собакин Константин 1 1
Исмагилов Равиль 2 1
Силкин Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7696 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2502 2
Казахстан - Республика 5633 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2994 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 1
Армения - Республика 2318 1
Россия - УФО - Свердловская область 1571 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3073 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4049 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1297 1
Россия - СФО - Новосибирск 4416 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3194 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1859 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1517 1
Узбекистан - Республика 1774 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1522 1
Россия - ЦФО - Калужская область 999 1
Грузия 1253 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1045 1
Таджикистан - Республика 880 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 828 1
Россия - СФО - Иркутская область 1153 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 938 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 334 1
Молдавия - Республика Молдова 713 1
Туркмения - Туркменистан 436 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 44 1
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 16 1
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