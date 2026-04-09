Разделы

Искусственный интеллект
|

Т2 создала ИИ-интервьюера для маркетинговых исследований

Т2, российский оператор мобильной связи, разработал продукт для проведения исследовательских интервью с максимальным участием искусственного интеллекта на всех этапах. Его запуск состоится во втором полугодии 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель T2.

ИИ-интервьюер поможет превратить бизнес-требование в исследовательскую конструкцию: сформулировать план интервью с готовыми вопросами и гипотезами, а затем проанализировать ответы и сделать качественные выводы. Ожидается, что продукт окажется востребован на рынке маркетинговых исследований во всех сферах бизнеса.

ИИ-интервьюер призван сохранить баланс между автоматизацией и контролем качества. На первых этапах программа поможет определить цель исследования и подобрать релевантный исследовательский метод. Затем предложит формулировку проверяемых гипотез и составит логичную последовательность вопросов.

Система работает в формате чат-бота, что позволяет проводить как качественные, так и количественные исследования. Формат аудиообщения находится в разработке Т2. Сейчас в интервью задействуются панели респондентов заказчика, но до конца 2026 г. Т2 запустит собственные панели опрашиваемых.

Программа следует установленным российским и международным стандартам проведения маркетинговых исследований. Специалисты big data T2 будут проводить регулярный мониторинг того, насколько языковая модель соответствует требованиям проведения глубинных интервью и опросов. Например, разговор с респондентом может быть остановлен, если собеседник отвечает на вопросы некорректно или использует заданные стоп-слова.

По результатам проведения исследований ИИ-интервьюер подготовит финальный отчет и предложит заказчику свои рекомендации. Все выводы будут подкреплены прозрачной методологией и сводом данных.

Николай Чернявский, руководитель направления бизнес-анализа Т2, сказал: «Разговор с потребителем продукта напрямую остается самым надежным способом узнать, насколько эффективна существующая стратегия продвижения компании. Однако проводить интервью вручную затратно и долго. Поэтому мы предложили уникальную платформу для автоматизированного сбора данных. ИИ-интервьюер сам предложит проанализировать гипотезы, выбрать метод опроса, а затем выдаст готовый результат с качественным объяснением всех выводов. Мы считаем этот продукт прорывным для рынка исследований».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Дефицит графических ускорителей заставил бизнес сменить тактику для ИИ

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/