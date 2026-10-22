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Разные Альфа: Т2 изучил поведение подростков в сети

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал* цифровое поведение поколения Альфа. У младших подростков выше интерес к образовательным, музыкальным и информационным сервисам, у старших – к поисковым и банковским. Есть и региональные различия. Наибольший web-охват зафиксирован в столицах, в Сибири, на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Приволжье лидирует по разнообразию сервисов. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Специалисты по аналитике big data T2 проанализировали структуру цифрового потребления подростков 12-16 лет. Исследование показывает, что цифровое потребление поколения Альфа сильно зависит от возраста, пола и территориального контекста.

Для девочек характерен более широкий репертуар цифровых сервисов. На одну пользовательницу приходится в среднем 9,2 из 14 исследуемых категорий сервисов, на юношу – 8,5. Доля абонентов с web-активностью среди девочек достигала 84% против 67% среди мальчиков.

Исследование показало, что даже внутри возрастного диапазона 12-16 лет существуют заметные различия в структуре и интенсивности цифрового потребления. Наиболее высокие показатели трафика характерны для младших подростков. Пользователи 12-14 лет в среднем тратят более 61 Гб в месяц, а в группе 15-16 лет – 46 Гб. У 12-летних выше спрос на образовательные, музыкальные, информационные ресурсы и мессенджеры, у 16-летних сильнее выделяются поисковые, информационные и банковские сервисы.

Отдельного внимания заслуживают географические особенности цифрового потребления. Наибольший web-охват замечен в Москве, Санкт-Петербурге, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах. Приволжье выделяется наибольшим разнообразием – в среднем на одного активного пользователя приходится 9,43 категории сервисов. На уровне миллионников обнаружены локальные особенности. Казань и Самара отличаются повышенным охватом в мессенджерах. Новосибирск, Красноярск, Челябинск и Омск – картографическими и навигационными сервисами. Музыкальные ресурсы наиболее популярны в Перми и Воронеже. Сервисами доставки еды в основном пользуются подростки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Лидером по охвату среди подростков стали социальные сети – ими пользовались 60% подростков. В число наиболее распространенных категорий вошли игры – 57%, маркетплейсы, учебно-рабочие и видео-сервисы – по 55%, на короткие видео приходилось охвата поменьше – 51%.

*Аналитики big data T2 применили количественный наблюдательный дизайн на основе агрегированных данных цифровой активности подростков 12-16 лет за июль-август 2026 г. Анализ включал 14 категорий интернет-ресурсов (включая соцсети, игры, маркетплейсы, образовательные, финансовые и видеосервисы, а также короткие видео), возрастные и гендерные разрезы, федеральные округа, Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники, за исключением Уфы (не включена в регионы присутствия Т2).

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