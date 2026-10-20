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Молодежь заинтересовалась православием — big data T2

Т2, российский оператор мобильной связи, изучил религиозные сайты в России и поведение пользователей в сети*. Интерес к православным онлайн-сервисам у несовершеннолетних за год вырос втрое, среди категории 18-24 лет – на 41%, у людей до 34 лет – на 7%. В основном интерес на духовный контент растет у представителей среднего класса – на 43% по сравнению с 2025 годом. Самый очевидный тренд прослеживается у мужчин до 18 лет – пользователей стало в четыре раза больше. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 заметила устойчивый тренд на диджитализацию православия. Особенно ярко это прослеживается в кругу молодежи. Число несовершеннолетних посетителей религиозных сайтов за год стало больше на 210%, среди девушек количество увеличилось втрое, среди парней – в четыре раза. Люди постарше – до 24 лет – также стали интересоваться религией больше: их число приросло на 41%. Среди людей до 34 лет тенденция более умеренная – плюс 7%. Внутри других категорий оттока не наблюдается, показатели остаются ровными.

В социальных сетях православная эстетика набирает обороты: заметно увеличивается число аккаунтов с религиозной тематикой. Для части молодежи это способ справиться с тревожностью и выгоранием, обрести точки опоры в турбулентное время. К тому же многие православные практики переходят в диджитал: некоторые сайты предлагают заказать молебен онлайн и даже поставить цифровую свечку.

В целом за год число людей, увлекшихся духовным контентом, выросло на 17%. Женщин при этом больше, но среди мужчин прирост заметнее – плюс 28% год к году. Наиболее заметный рост наблюдается среди представителей среднего класса – на 43%, в кругу состоятельных людей тренд остается умеренным.

Мужчины переходят в онлайн стремительнее. В отличие от женщин, рост наблюдается среди всех возрастных категорий. Внутри категории 25-34 лет – на 96%, среди мужчин до 34 лет – на 47%. Далее тенденция идет на спад: до 44 лет – на 24%, до 54 лет – на 15%, старшее поколение приросло на 11%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Люди пенсионного возраста – активные посетители религиозных сайтов, но при общем сравнении показателей динамика менее заметная – плюс 8% за год.

*Big data T2 анализировал сайты с православным контентом за период с начала 2025 г. по сентябрь 2026.

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