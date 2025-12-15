Разделы

15.12.2025 WiFly OpenRoaming: новая технология гостевого Wi-Fi для России и СНГ 1
15.09.2025 Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна 1
25.08.2025 Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили 1
16.07.2025 В публичных Wi-Fi-сетях «Ростелекома» появилась авторизация с помощью банковских ID 1
29.08.2024 Исследование «Авито»: почти 70% покупателей доверяют верификации через «Госуслуги», а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта 2
22.05.2024 Подтвердить профиль на «Авито» теперь можно с помощью Alfa ID 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
04.03.2024 Сервис «Альфа-ID» совместим с операционными системами «Альт СП» 1

МегаФон 9918 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 254 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 1
