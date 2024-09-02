Tele2 запустил CPA-платформу

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил о запуске собственной CPA-платформы (cost per action) в партнерстве с afina. Команда инженеров и аналитиков разработала рекомендательную систему на базе машинного обучения для коммуникации бизнеса с потенциальными клиентами. Она гарантированно приводит к конвертации в целевое действие – покупку, отклик на вакансию или оформление заявки. Платформа позволяет бизнесу увеличить конверсию более чем в два раза.

Рекомендательная система в режиме реального времени определяет рост анонимизированного интереса абонента к различным категориям товаров и услуг. После фиксации растущего спроса платформа предсказывает вероятность отклика пользователя на рекламное предложение. Он получит SMS в том случае, если оффер для него действительно актуален, в оптимальный момент и с наилучшими условиями.

Она полезна для категории услуг, которые требуют подтверждения на стороне рекламодателя – например, при оформлении кредитной карты. В этом случае платформа одновременно формирует наиболее подходящие под параметры рекламодателя когорты пользователей, повышая вероятность одобрения, подбирает релевантное интересам клиента предложение и тем самым увеличивает вероятность успешного заключения договора.

Команда big data Tele2 непрерывно тестирует гипотезы, оставляет в арсенале только наиболее удачные, на основе исследовательской работы совершенствует механики скоринга. Таким образом CPA-платформа Tele2 помогает рекламодателям выполнять поставленные KPI: по количеству новых клиентов, покупок, установок приложений и закрытым вакансиям. При этом расчет стоимости рекламной кампании строится только на конвертируемом в лиды трафике.

Решение дополняет устоявшуюся на рынке модель взаимодействия CPM – cost per mile. Она предполагает отправку сообщений группе пользователей, которые соответствуют, например, заданным социально-демографическим характеристикам, определенным группам интересов.

С момента запуска Tele2 провела серию успешных пилотных проектов, которые подтвердили эффективность технологии. В рамках рекламной кампании одного из заказчиков удалось увеличить конверсию в 2,2 раза. Платформа продолжает постоянно самообучаться на автоматизированной обратной связи от подключенных рекламодателей.