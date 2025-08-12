Анализ трафика на отечественных базовых станциях «Булат»: больше всего скачали в Сибири

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик в малых населенных пунктах, обслуживаемых базовыми станциями производства «Булат». Согласно big data T2, лидируют по общему объему скачанного трафика на локациях женщины 35-44 лет, однако максимальный показатель потребления одного пользователя приходится на молодежь до 24 лет – как следствие активного просмотра видеоконтента и скроллинга социальных сетей.

По случаю установки пятисотой базовой станции отечественного производства в Курской области big data T2 проанализировала трафик в малых населенных пунктах, где сеть работает на оборудовании «Булат», и определила паттерны интернет-потребления жителей сельской местности.

География строительства базовых станций «Булат» обширна. Так, самая северная станция располагается в деревне Тудозерский Погост Вологодской области, самая южная – в селе Петровка Ростовской области, западная – в поселке Богатово Калининградской области, а восточная – в селе Васильевка Хабаровского края.

Четыре из пяти наиболее качающих базовых станций находятся в сибирских деревнях, преимущественно в населенных пунктах Омской области, это в том числе Краснопутиловка, Красный Восток и Карымская. На четвертом месте по доле скачанного трафика – деревня Сомово Орловской области, а на пятом снова Сибирь и деревня Веселые Рощи Омской области.

Среди проживающих в исследуемых малых населенных пунктов 53% мужчин, однако наиболее активны в сети клиенты-женщины – на них приходится больше половины трафика. Больше всего «качают» клиентки 35-44 лет – 16% трафика, на втором месте – мужчины этой же возрастной группы – 13%. Женщины в возрасте 45-54 лет скачивают больше, чем мужчины того же возраста, хотя их меньше по численности – 11% против 9% от общего количества данных.

Многочисленность членов группы не означает активного потребления интернета на одного человека – наоборот, в насыщенных группах потребление распределяется «плотнее». Например, молодежь 18-24 и 25-34 лет в общей сложности составляют 22% проживающих в малых населенных пунктах, однако показатель потребления на пользователя максимальный. Это связано с большей цифровой продвинутостью и глубокой погруженностью в виртуальный мир среди людей этих возрастных групп. Самое высокое потребление трафика на человека показали молодые мужчины 25-34 лет.

Пожилые люди пока остаются менее активными пользователями мобильного интернета, как по общему объему скачанного трафика, так и по доле на человека. Снижение среднего уровня потребления становится заметным после 55 лет.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2, сказал: «Для нас как для оператора связи крайне важно повышение уровня цифровой насмотренности в малых населенных пунктах. Когда люди привыкают к цифровым сервисам – от онлайн-образования и телемедицины до онлайн-госсервиса и удаленной работы – растет спрос на интернет, что, в свою очередь, стимулирует развитие телеком-инфраструктуры. Лучшее покрытие ведет к более активному использованию технологий, а высокая вовлеченность пользователей оправдывает инвестиции в модернизацию сетей. В итоге мы видим сокращение цифрового неравенства, рост качества жизни в регионах и новые возможности для развития локальной экономики».

Юбилейная 500 базовая станция от компании «Булат» построена в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.