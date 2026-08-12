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Каждый второй абонент T2 старше 55 лет – геймер

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал спрос на игровые сервисы. Ядро аудитории – люди среднего возраста, среди категории 35-44 года играют два человека из трех. Также в числе геймеров каждый второй человек старше 55 лет, причем за год количество таких игроков увеличилось втрое. Увлеченность геймингом среди подростков умеренная – прирост год к году значительно меньше, чем у других возрастных категорий. Вопреки стереотипам, игроков-женщин на 20% больше, чем мужчин.

Россияне массово потянулись к играм – такой вывод сделали аналитики big data T2. Специалисты проанализировали трафик на почти 2 тыс. игр и игровых платформ и выявили динамику увлеченности среди разных возрастных категорий.

С возрастом количество игроков в одном поколении увеличивается. Так, динамика увеличения интереса среди подростков до 18 лет – 25% год к году, у молодых людей 18-24 лет – уже 35%. Игроков возрастных категорий 25-34 и 35-44 года за год увеличилось в среднем на 54%. Наиболее значительный прирост отмечается среди россиян старшего возраста – геймеров 45-54 лет стало больше вдвое, а в числе старше 55 лет – втрое.

Среди возможных причин такого тренда – однотипный контент в социальных сетях, из-за чего потребители переходят на другие досуговые площадки. Данные Т2 подтверждают падение трафика на платформах для общения. Другая причина роста гейминга – увеличение количества рекламы игр в интернете.

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Значительный рост популярности игр наблюдается и в разрезе полов – число играющих выросло на 83% в обоих сегментах. Однако вопреки стереотипам, число любителей игр среди женщин на 20% больше, чем мужчин.

Татьяна Долдо, коммерческий директор T2 AdTech, сказала: «Игровая индустрия – это гигантская медиасреда с невероятно лояльной и вовлеченной аудиторией. Однако аудитория старше 55 и даже 65 лет – это один из самых недооцененных и при этом топовых сегментов для рекламодателей. Это люди с осознанным потреблением, у которых уже сформированы финансовые возможности и привычка делать взвешенный выбор. К сожалению, при таргетинге этой возрастной категорией часто пренебрегают, и это большая ошибка. При этом мы видим интересный поведенческий сдвиг: старшее поколение активно развивает мультискрин-форматы, то есть параллельное смотрение. Это колоссальное окно возможностей для брендов, которые должны учиться говорить с такой аудиторией на равных».

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