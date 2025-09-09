Интерес мужчин к генетическим тестам вырос в 4 раза – big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик на сайтах с услугами генетического тестирования и выявил колоссальный рост интереса к геномике – количество посетителей выросло почти в пять раз с начала 2023 г. Особенно видимо возрастание трафика среди мужчин – показатель увеличился более чем в четыре раза, при этом ядро аудитории составляют женщины 35-44 лет. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Big data T2 выявила новый тренд среди россиян – генетическое тестирование. С января 2023 г. по август 2025 количество людей, посещающих специализированные сайты, возросло почти в пять раз. Преимущественно интерес к геномике наблюдается среди жителей Москвы и Подмосковья – 21% посетителей, затем следует Санкт-Петербург – 8%, оставшаяся часть приходится на регионы. При этом количество заинтересованных москвичей за период исследования увеличилось почти в четыре раза.

Ядро аудитории подобных лабораторных исследований – женщины, на них приходится 57%. Однако 2,5 года назад женщины превалировали в большей степени – тогда показатель среди мужчин составлял всего 35-36%. Всего за период исследования количество мужчин, заинтересованных в геномике, выросло более чем в четыре раза. В основном сайты лабораторий посещают мужчины от 35 до 54 лет, чуть меньше – мужская аудитория 25-34 лет. В динамике же рост интереса ярко прослеживается у молодежи до 24 лет – почти в девять раз с января 2023 г., а общее число заинтересованных увеличилось почти в пять раз.

Результаты генетических тестов способны отражать состояние здоровья и будущие риски или же причины уже имеющихся болезней. Этим можно объяснить и увеличенное внимание к лабораторным исследованиям у людей старше 55 лет. В апреле 2025 г. Т2 зафиксировала наиболее активное посещение специализированных сайтов у зрелых людей – их показатель в семь раз превышает результат января 2023 г. При этом посетителей старше 64 лет больше, чем среди возрастной категории 55-63 года.

Наиболее популярные лаборатории среди россиян: на первом месте – Genotec (61% зафиксированных посетителей), на втором – Atlas (25%), третье и четвертое с небольшой разницей заняли Medical Genomics и MyGenetics – по 6%. При этом за 2,5 года наиболее явно по количеству посетителей сайта приросли платформы Genotec – в пять раз, и MyGenetics – на 84%. Остальные лаборатории демонстрируют либо незначительный прирост, либо отрицательную динамику.

В исследование вошли следующие сайты, предлагающие генетическое тестирование: atlas.ru, gemotest.ru, igenom.ru, medicalgenomics.ru, megenetics.ru. Примечание: в исследование не вошла платформа Genotest, так как она предлагает не только генетические, но и другие медицинские тестирования, и сегментировать точечные интересы внутри сайта, опираясь на данные трафика, невозможно.