«Авито Работа»: работодатели все чаще готовы брать на работу и обучать пенсионеров — за год число таких вакансий возросло на 57%

Работодатели все активнее размещают вакансии с обучением за счет компании, предлагая такие возможности, в том числе кандидатам пенсионного возраста (60+ лет). По данным «Авито Работы», за III квартал 2025 г. количество таких предложений выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а в среднем на таких позициях кандидатам предлагали около 73 670 руб. в месяц за полный день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Данные платформы отражают динамику средних зарплатных предложений в вакансиях, но не фактический уровень оплаты труда. При расчете темпов роста предлагаемых зарплат не учитываются премии, бонусы и другие компенсационные выплаты, которые работодатель не указывает в вакансии и может предложить на этапе собеседований.

Чаще всего обучение стали предлагать на позициях оператора производственной линии — число таких предложений, доступных для кандидатов старше 60 лет, в III квартале 2025 г. выросло за год в 2,5 раза (+150%), а новым сотрудникам предлагали порядка 98 457 руб. в месяц при условии полной занятости.

Также обучение за счет работодателя стало популярнее в складской логистике. На 83% чаще, чем годом ранее, стали предлагать обучение на сотрудников склада— их зарплатные предложения достигали в среднем 81 184 руб. в месяц за полный день. Как правило такие специалисты занимаются оформлением документации, учетом и маркировкой товаров, проверяют целостности упаковок или контроль отгрузок.

Кроме того, в III квартале 2025 г. вакансий для работников кухни с такой опцией, открытых для кандидатов пенсионного возраста, стало больше на 69%, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 72 739 руб. в месяц. В топ-5 вакансий, доступных для кандидатов возраста 60+, где работодатели наиболее часто предлагают дополнительное обучение, также попали пекари (+49%) и стикеровщики (+43%). Средние зарплатные предложения по этим позициям составили 73 739 руб. в месяц и 79 082 руб. в месяц соответственно. Рост числа таких вакансий вполне закономерен: обучение в этих сферах не требует редких или сложных навыков, а возможность быстро обучать новых сотрудников позволяет компаниям оперативно закрывать вакантные позиции и поддерживать стабильность производственных процессов.

Профессии с наибольшим приростом числа вакансий для пенсионеров с возможностью обучения, III квартал 2024/2025

«В условиях нехватки кадров работодатели все чаще обращают внимание на зрелых кандидатов, предлагая им обучение на рабочем месте. Важным трендом становится расширение границ найма: все больше открывается вакансий с обучением для работников различных отраслей — от промышленности, где число предложений для пенсионеров выросло в 2,3 раза (+126%), до специалистов по документообороту (+71%) и сотрудников HR (+70%). Такой подход позволяет бизнесу закрывать дефицитные позиции, а соискателям — обучаться перспективным профессиям, получать дополнительный доход и оставаться социально активными», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».