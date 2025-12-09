«Авито Работа»: число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов представил данные о том, как меняется отношение молодежи к рабочим специальностям и какие ожидания формируют молодые специалисты на современном рынке труда. Данные платформы показали, что молодые специалисты активно выходят на рынок — осенью 2025 г. число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший прирост резюме молодых соискателей пришелся на сферу производства и сельского хозяйства (+120%), а также на позиции инженеров и научных сотрудников (+115%) и работников промышленности (+78%). При этом значительная динамика зафиксирована среди отдельных рабочих и инженерных специальностей: быстрее всего рос интерес к профессиям операторов станков (+180%), шлифовщиков (+170%), монтажников (+167%) и инженеров (+161%).

Компании активно привлекают молодых специалистов: число вакансий с отметкой доступности для студентов выросло на 48% за год. В категории рабочих и линейных профессий число таких предложений о работе выросло на 30%, а среди работников промышленности — на 74%. Особенно активно растут предложения в транспортном машиностроении (+33%), производстве непродовольственных товаров (+29%), добыче и переработке полезных ископаемых (+20%). Это означает, что компании готовы конкурировать за молодежь, адаптировать условия и предлагать понятные маршруты развития.

Средние зарплатные предложения для студентов в категории рабочих и линейных профессий составляют 70 356 руб. в месяц. Наиболее высокие предлагаемые зарплаты для соискателей-студентов в промышленности сосредоточены в транспортном машиностроении (84 106 руб. в месяц), металлургии (82 050 руб. в месяц) и в производстве промышленного оборудования и станков (76 871 руб. в месяц). Среди отдельных специальностей, доступных для трудоустройства студентов, самыми высокооплачиваемыми осенью текущего года стали профессии моториста (182 500 руб. в месяц), арматурщика (168 664 руб. в месяц) и автоэлектрика (167 202 руб. в месяц).

При этом стоит учитывать, что средние зарплатные предложения рассчитывается на основе диапазонов зарплат, которые работодатели указывают в описании вакансий. Фактический размер зарплаты зависит от премий и бонусов, а также от количества отработанных часов и региона работы.

Недавние опросы «Авито Работы» показали, что молодые специалисты 18–24 лет при выборе работодателя прежде всего обращают внимание на размер заработной платы, бонусы и премии (53%). В числе важных для молодежи факторов также оказались гибкий график и возможность удаленной работы (40%), баланс между работой и личной жизнью (35%), комфортные условия труда (31%) и возможности карьерного роста (29%).

Вопреки распространенному мнению о том, что поколение Z часто меняет место работы, исследование показало обратное: молодые специалисты готовы оставаться в одной компании в среднем около шести лет, если условия будут их устраивать. 42% респондентов готовы посвятить более пяти лет одному работодателю при подходящих условиях, а еще 19% — от трех до пяти лет.

При выборе между похожими предложениями решающими факторами становятся совпадение ценностей с компанией и атмосфера (33%), репутация компании (32%) и понятные перспективы карьерного роста (31%). Молодежь оценивает не только финансовую сторону, но и культуру компании, ее позиционирование и возможности для развития.

Для молодежи 18–24 лет также очень важен график: 41% респондентов этой возрастной группы интересует свободный или гибкий график, 30% опрошенных предпочитают подработку, частичную или временную занятость, четверть (25%) рассматривают полностью удаленный формат работы. При этом традиционная полная занятость в офисе или на предприятии и гибридный формат (часть времени в офисе, часть удаленно) интересны соответственно 18% молодых специалистов.

«Для молодежи очень важны гибкость и свобода в планировании времени. Это во многом связано с тем, что значительная часть молодых специалистов совмещает работу с учебой — им нужна возможность подстраивать график под пары, сессии, личные проекты. Так, по нашим данным, осенью 2025 года число откликов на вакансии, доступные в том числе для кандидатов-студентов, выросло на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Работодателям, особенно на производстве, важно понимать: если вы хотите привлечь зумеров, предлагайте гибкие или сменные графики, возможность подработки, частичную занятость. Компании, которые готовы адаптироваться под потребности студентов, получают огромное преимущество в конкуренции за молодые кадры», — сказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Зумеры также остаются самой технологичной возрастной группой. Опросы показывают, что они чаще других оформляют платные подписки на сервисы с искусственным интеллектом, экспериментируют с нейросетями и используют их для обучения и работы. 23% работающих специалистов 18–24 лет пользуются платными подписками на ИИ-сервисы, 15% имели опыт использования платных подписок в прошлом, а 26% используют бесплатные версии. Для сравнения: среди специалистов 45–54 лет только 7% пользуются платными подписками на ИИ, а 33% вообще не планируют их использовать.