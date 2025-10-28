Разделы

«Авито Работа»: Для 37% россиян решающим фактором при выборе работы является возможность карьерного роста

«Авито Работа» провела опрос среди более 15 тыс. россиян, которые работают или находятся в поиске новой работы, чтобы узнать, какие факторы определяют их выбор работодателя — в рамках подготовки аналитического дайджеста рынка труда по итогам III квартала 2025 г. Исследование показало, что для 89% кандидатов имеет значение не только уровень зарплаты, но и пакет льгот и бонусов. Половине респондентов (50%) важны денежные премии и бонусы, почти треть (32%) респондентов ценят наличие бесплатного медицинского страхования или ДМС со стоматологией, а 24% россиян обращают внимание на наличие столовой или компенсацию питания. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Далее в рейтинге — дополнительные оплачиваемые выходные или отпуск (23%), обучение за счет компании (21%), оплата необходимых для работы аттестаций (14%), корпоративный транспорт (12%) или компенсация проезда (12%), а также спецодежда за счет компании (11%). При этом женщины чаще мужчин при выборе работы обращают внимание на наличие ДМС (36% против 27%), дополнительных оплачиваемых дней (27% против 19%) и обучение за счет компании (23% против 18%).

По данным опроса у 28% работающих россиян в компании предусмотрены денежные премии и бонусы, обучение — у 18%, спецодежда — у 16%, ДМС — у 15% опрошенных. О предоставлении униформы сообщили 15% респондентов, аттестацию и получение необходимых допусков и удостоверений оплачивают 14% работников. Дополнительные оплачиваемые выходные или увеличенный отпуск есть у 14% опрошенных, бесплатный чай, кофе и снеки, а также столовая или компенсация питания — у 13% россиян соответственно.

Когда речь заходит о выборе между несколькими одинаковыми предложениями о работе, решающим фактором становится не только размер оклада. Чаще всего россияне выбирают компанию, где понятны перспективы и можно вырасти в должности (37%), или где чувствуется совпадение по ценностям и атмосфере (34%). Также весомыми аргументами остаются хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%). Другими решающими факторами при выборе могут стать также интересные задачи (26%) или более приятное общение кандидата с HR-специалистом или руководителем (10%).

«Сегодня соискатели оценивают работодателя комплексно: важно не только, сколько платят, но и какие бонусы и возможности для развития предлагаются. Наш опрос показал, что денежные премии, ДМС и питание являются самыми популярными бонусами среди соискателей при выборе работы, а понятные карьерные перспективы и совпадение ценностей с компанией могут сыграть решающую роль при выборе работодателя. Особенно ярко этот тренд проявляется у миллениалов 25-34 лет (45%) и 35-44 лет (44%): для них важно не только наличие премий и соцпакета, но и прозрачная траектория роста внутри компании. Работодателям стоит обратить внимание на более широкое внедрение самых востребованных бонусов и активное развитие бренда работодателя, чтобы выделяться на фоне конкурентов», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

