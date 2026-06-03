С.М. Лапаев "Кирзовые сапоги. Прочны и удобны в работе" (1964) С.М. Лапаев "Кирзовые сапоги. Прочны и удобны в работе" (1964) Обеспечение спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты. (Першков В.П., Котов Б.М.) 1987 год Обеспечение спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты. (Першков В.П., Котов Б.М.) 1987 год «Не пугайся, Иванушка, это на мне такая спецодежда», 1985 Худ. В. Хвостенко «Не пугайся, Иванушка, это на мне такая спецодежда», 1985 Худ. В. Хвостенко С.М. Лапаев "Кирзовые сапоги. Прочны и удобны в работе" (1964)