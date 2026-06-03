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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОТиПБ Спецодежда Специальная одежда средство индивидуальной защиты

 

 

С.М. Лапаев "Кирзовые сапоги. Прочны и удобны в работе" (1964) С.М. Лапаев "Кирзовые сапоги. Прочны и удобны в работе" (1964)
Обеспечение спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты. (Першков В.П., Котов Б.М.) 1987 год Обеспечение спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты. (Першков В.П., Котов Б.М.) 1987 год
«Не пугайся, Иванушка, это на мне такая спецодежда», 1985 Худ. В. Хвостенко «Не пугайся, Иванушка, это на мне такая спецодежда», 1985 Худ. В. Хвостенко
С.М. Лапаев "Кирзовые сапоги. Прочны и удобны в работе" (1964)

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо 1
28.10.2025 «Авито Работа»: Для 37% россиян решающим фактором при выборе работы является возможность карьерного роста 1
02.09.2025 Российская ИТ-компания придумала способ следить за сотрудниками без получения согласия на сбор биометрии 1
04.08.2025 Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» 1
27.02.2025 Видеоаналитика нового поколения: умный контроль без лишних затрат 1
18.11.2024 ВЦ «Раздолье» автоматизировал «Генериум» на базе ПО «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
14.08.2024 Герман Черствов в интервью CNews — как игры готовят специалистов для высокотехнологичных производств 1
27.06.2024 Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 1
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области 1
06.07.2023 В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч 1
22.06.2023 «Первый бит» выпустил решение для учета средств индивидуальной защиты, управления их выдачей и закупками «Бит.СИЗ» 1
20.12.2022 «Архангельскгеолразведка» переводит закупки в электронный вид на B2B‑Center 1
18.05.2022 Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять 1
22.11.2021 «Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис» 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
24.02.2021 «Тексел» поможет одеть сотрудников крупной нефтяной компании точно по размеру с помощью 3D-сканирования 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
25.12.2018 «Росатом» открыл интернет-магазин для малых закупок 1
30.07.2018 «Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР» 1
28.05.2018 Владимир Ласовский - Промышленный интернет вещей стал частью экосистемы производства 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
08.04.2014 Андрей Суворов - 20% наших клиентов пользуются нашими RFID-решениями    
 1
03.07.2013 «ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению 1
30.01.2013 «Алко-Нафта» построила систему управления предприятием на базе Infor M3 ERP 1
15.08.2012 Columbus внедрил Microsoft Dynamics NAV 5.0 в аэропорту «Пулково» 1
22.07.2008 Бронежилеты защитят от биологического оружия 1
23.05.2008 «УралКонтракт» управляет производством на базе «1С:Предприятия 8» 1
16.01.2008 «1С:Предприятие 8» внедрили на горнодобывающем предприятии Якутии 1
25.12.2006 "ТПК-Инвест" оптимизирует управление бюджетами 1
26.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
24.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
15.09.2003 Сентябрьский семинар "1С": вывод на рынок первого тиража версии 8.0 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

ОТиПБ и организации, системы, технологии, персоны:

9405 11
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 282 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 954 2
1С-Рарус 960 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 2
T.Hunter 73 1
Баланс-Сервис 12 1
Заслон АО - Инженерный холдинг 4 1
ИНПРО - INPRO 11 1
Тексел 9 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
TI - Burr-Brown Corporation 18 1
BPA Technologies - БПА 1 1
SAP SE 5557 1
Microsoft Corporation 25637 1
Intel Corporation 12742 1
Oracle Corporation 7033 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 406 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 373 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
GlobalFoundries - GF 103 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Ланит - Онланта - Onlanta 132 1
Сател 183 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 331 1
KODE - КОДЭ 18 1
FogSoft - ФогСофт 44 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 50 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 173 1
Nikon 644 1
Texel - Тексел 7 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 52 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
НСПК - Национальная система платежных карт 930 2
Лента - Сеть розничной торговли 2369 2
Резонанс НПП 400 2
ТМК - ЧТПЗ - ЭСК - Энергосетевая компания 1 1
Алроса АК - Алмазы Анабара 7 1
Уралконтракт 1 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 18 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 1
Carl Zeiss AG 307 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 101 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 246 1
Восток-Сервис ГК 57 1
Этажи 0 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 23 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Аэропорт Салехард 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 346 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 2
Федеральное собрание Российской Федерации 314 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 379 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 168 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 359 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
Федеральное казначейство России 1927 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 15
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2825 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 7
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1134 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 5
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 822 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13404 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2617 4
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Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 426 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 990 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1083 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1988 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8448 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1996 3
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2438 3
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Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 481 2
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 253 3
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Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 2
Axelot WMS - Axelot YMS 81 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 556 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
FreePik 1749 1
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Google Android 15090 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
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Ланит - Онланта OnCloud.ru 56 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Microsoft Dynamics 1195 1
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 8
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2541 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1481 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3396 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 799 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2473 3
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4443 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5398 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6406 3
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 249 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2983 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 3
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 429 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1876 2
Миграция населения - Миграционные службы 445 2
Профсоюз - Профессиональный союз 286 2
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 23 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 697 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2114 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5479 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1223 1
Ведомости 1409 1
Известия ИД 745 1
ScienceDaily 399 1
INFOLine-Аналитика 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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