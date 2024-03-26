Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области

Перед специалистами Axelot стояла задача разработать универсальное решение для автоматизации склада с помощью Axelot WMS, которое можно будет легко тиражировать на другие объекты компании. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания «Керамик Солюшнс Рус» (Cersanit) на рынке с 2002 г. За эти годы предприятие изучило предпочтения потребителей, создало и внедрило инновационные технологии и усовершенствовало производственную базу для того, чтобы предлагать продукт высшего качества, а товары бренда Cersanit появились в каждой четвертой семье. «Керамик Солюшнс Рус» обладает высокотехнологичным парком оборудования и продолжает расширение производственных мощностей. На предприятиях используют современную систему контроля качества World Class Manufacturing. Сервисное обслуживание компании осуществляется в 55 городах в России, Казахстане, Беларуси.

В составе организации три завода: два по производству керамической плитки и керамогранита в Подмосковье мощностью до 17 млн кв. метров в год и один, по производству санитарного оборудования, в Самарской области мощностью более 2 млн изделий в год. Совокупная численность персонала всех предприятий – 1,8 тыс. человек.

Растущие масштабы производства и стремительное развитие компании требовали модернизации логистики, которая позволила бы оптимизировать работу складского комплекса и повысить эффективность выполнения ключевых операций склада. Склады готовой продукции уже были автоматизированы, изначально руководство компании планировало переход на более современную систему – Axelot WMS. Однако впоследствии планы немного поменялись и сотрудничество решили начать с автоматизации складов сырья и материалов (СиМ), которые также расположены на территории производственных площадок и до автоматизации работали «по бумаге».

Совместно с проектной командой Axelot специалисты заказчика составили план и начали «пилотный» проект внедрения Axelot WMS на одном из складов СиМ, расположенном при заводе санитарной керамики в Сызрани.

Предприятие производит более 2 млн. изделий в год – это около 60 наименований качественной современной сантехники из натуральных природных материалов. Завод занимает территорию площадью 60 000 кв. м., площадь складских помещений составляет порядка 6 тыс. кв. м., площадь открытых складских площадок — порядка 9 тыс. кв. м. Склад СиМ, на котором внедрялась WMS, рассчитан на 3 тыс. мест хранения под 20 тыс. SKU.

Компании требовалось автоматизировать все основные складские операции и за счет этого повысить прозрачность ключевых процессов, сократить временные затраты, исключить зависимость от персонала. Цель на перспективу — объединение всех складских площадок компании в единый логистический контур.

Ключевой задачей пилотного проекта внедрения Axelot WMS стало создание универсального выверенного решения, которое могло бы в дальнейшем легко быть тиражировано и на других площадках заказчика – как складах СиМ, так и складах готовой продукции.

На складе, на котором выполнялось внедрение WMS, хранятся различные категории товаров: сырье для производства, комплектующие, ГСМ, упаковка, запасные части, строительные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда и спецоснастка, оборудование и т.п.

Опираясь на запрос о создании универсального решения с формализованными процессами учета и управления, которые бы позволили эффективно управлять складами различного предназначения, команда Axelot для реализации проекта выбрала проектную технологию внедрения. Благодаря этому подходу удалось детально проработать макет системы с учетом специфики складской модели и всех бизнес-процессов складского хозяйства Cersanit.

Для решения задач проекта оказалось достаточно функционала «из коробки». Стандартная функциональность системы Axelot WMS позволила максимально охватить все бизнес-процессы складского хозяйства заказчика при всем многообразии товарных категорий, а минимальные изменения были направлены лишь на повышение удобства работы.

В ходе реализации проекта команда Axelot провела интеграцию Axelot WMS с корпоративной информационной системой заказчика с использованием Datareon Platform.

Успешная реализация проекта стала возможной не только благодаря функциональности Axelot WMS, но и благодаря вовлеченности выделенной команды заказчика, которая всегда ставила задачи проекта в приоритет и оперативно включалась в их решение.

Автоматизация помогла повысить скорость выполнения складских операций, и как следствие, гарантировать стабильную поддержку производственного процесса. Учет товаров стал более прозрачным и осуществляется в режиме реального времени.

По итогу проекта руководство Cersanit получило универсальное, гибкое и эффективное решение, которое в дальнейшем будет тиражировано на других складах компании и позволит комплексно повысить эффективность работы складского хозяйства.