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«Архангельскгеолразведка» переводит закупки в электронный вид на B2B‑Center

ООО «Архангельскгеолразведка» автоматизирует закупки и переводит их в электронный формат на площадке B2B-Center. Предприятие является одной из старейших компаний европейского Севера России по поиску, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители B2B‑Center.

На площадке B2B‑Center Архангельскгеолразведка уже провела закупки на общую сумму более 88 млн руб. Среди закупаемой номенклатуры — буровое оборудование и запчасти к нему, инструменты, металлопрокат, техника, спецодежда и пр.

Компания постоянно расширяет пул контрагентов и заинтересована в предложениях от поставщиков по основным направлениям своей деятельности: изучение недр, прогнозирование месторождений, бурение скважин, строительство гидротехнических сооружений и проч.

В компании отметили, что сотрудничество с B2B-Center позволяет им находить новых партнеров для бесперебойного снабжения предприятия и модернизации производства.

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