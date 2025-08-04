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Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

Продукт «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» получил очередной сертификат «1С:Совместимо». Отраслевое решение «1С-Рарус» и фирмы «» протестировано и соответствует стандартам разработки в среде «1С:Предприятие 8». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Центр разработки «1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» для редакции 1.1 «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».

Решение используется для автоматизации логистики, доставки, экспедиционных услуг и управления автопарком. Программа входит в Единый реестр российских программ.

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За два года с момента предыдущей сертификации в решении реализованы улучшения, призванные повысить эффективность бизнеса: интеграция с сервисом «1С:Аналитика» упрощает процессы построения и визуализации аналитических отчетов; подключенный сервис «1С:Распознавание первичных документов» обеспечивает оперативность обработки документации, минимизирует ручной ввод данных и снижает вероятность ошибок; адресное хранение запчастей облегчает быстрый поиск и учет остатков; учет работы электротранспорта дает возможность указывать технические характеристики электромобилей, рассчитывать потребление энергии и учитывать затраты на электроэнергию; учет спецодежды и инструментов помогает снизить потери, оптимизировать закупки, обеспечивает контроль сроков использования и автоматизирует списания; планирование объемов перевозок оптимизирует загрузку транспорта, снижает холостые пробеги, повышая рентабельность предприятия; подсистема «БДД» для инженера по безопасности дорожного движения и акты осмотра и приема-передачи ТС облегчают выполнение обязательных мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации автотранспорта; сервис «1С-ЭПД» позволяет обмениваться перевозочными документами в электронном виде в программах «1С» через ГИС ЭПД.

Пройденная ресертификация подтверждает, что решение соответствует качеству разработки «1С» и совместимо с рядом решений актуальных редакций, разработанных на платформе «1С:Предприятие 8.3»: «1С:ERP Управление предприятием»; «1C:Комплексная автоматизация»; «1С:Управление торговлей»; «1С:Бухгалтерия»; «1С:Зарплата и управление персоналом»; «1С:Управление нашей фирмой»; «1С:WMS Логистика. Управление складом».

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