Российская ИТ-компания придумала способ следить за сотрудниками без получения согласия на сбор биометрии

Компания BPA Technologies разработала новый метод идентификации, который можно применять в системах видеонаблюдения за сотрудниками. Главная альтернатива — биометрия, но ее использование регулируется законодательством и требует получения согласия гражданина.



Новое поколение отслеживающих систем

Компания BPA Technologies разработала систему нового поколения, позволяющую отслеживать перемещения людей без использования биометрии, сообщили «Известиям» представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Система использует специальный состав невидимой глазу краски, которую фиксируют камеры и передают данные в аналитический модуль, где алгоритмы машинного зрения в реальном времени строят цифровой профиль перемещений, рассказали разработчики. В основе BPA Vision лежит уникальная разработка BPA — небиометрический метод идентификации, указано на сайте компании.

Маркировку можно применять не только для людей, но и для оборудования, строительной техники, инвентаря или складских единиц. Благодаря ИИ-технологии можно упростить контроль на производственных и строительных объектах, в логистике и сервисных зонах.

BPA Видеокамеры , входящие в разработанную BPA Technologies систему, распознают метки и передают данные в аналитический модуль

«Она позволяет решать широкий спектр задач: от анализа покупательского поведения и оптимизации обслуживания в ритейле до мониторинга техники и логистических процессов на складах и в промышленности. В транспорте система помогает управлять пассажиропотоками и повышать безопасность, а в офисах ― рационально использовать рабочие пространства и автоматизировать клининг», — отметил технический директор BPA Technologies Вадим Медяник.

Другие методы идентификации

Для использования в системах видеонаблюдения биометрических данных необходимо личное согласие и прохождение процедуры верификации в уполномоченных организациях.

Закон №572-ФЗ устанавливает, что сбор биометрии возможен только с добровольного согласия человека, полученного в письменной форме. Предусмотрен отказа от использования биометрии и возможность управлять своими биометрическими данными в личном кабинете «Госуслуг», пояснил изданию юрист Глеб Степанов.

Существуют и другие методы идентификации. На некоторых крупных производствах, например, применяются визуальную маркировку рабочей формы путем нанесения QR-кодов. Но, по словам разработчиков из BPA, новая технология будет проще и дешевле.

Юридические тонкости

Использование трекинг-систем с обезличенными данными и анонимными метками в настоящее время не регулируется российским законодательством. «Если настройки отслеживания не предполагают сбора биометрии и работы с персональными данными, то не возникает каких-либо ограничений касаемо порядка использования технологии. Иными словами, такие системы легальны и потому действуют в правовом поле», ― сказал Степанов.

Работодатели вправе внедрять системы контроля эффективности труда, если это не нарушает прав сотрудников и предусмотрено трудовыми договорами или внутренними регламентами, добавил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

К рискам такого метода эксперт отнес то, что может случиться утечка данных, например, из базы, в которой хранится привязка уникального идентификатора к ФИО сотрудника, а также риск слежки за сотрудниками вне пределов служебных помещений, что является вторжением в частную жизнь.

К тому же, спецодежда с метками может передаваться между коллегами или оказаться в пользовании третьих лиц, а анонимные метки можно подделать.