«Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами

«Первый бит» автоматизировал управленческий и финансовый учет (FRP) в одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции «ЭСК ЧТПЗ», внедрив решение «1С:ERP Управление предприятием 2», развернувшееся на 50 рабочих местах.

Акционерное общество «Энергосетевая компания ЧТПЗ» — обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, развитие распределительного энергетического комплекса, оказание услуг по эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования и линий электропередачи в Челябинске с 2011 года. Штат — 400 человек. Компания включена в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.

Ранее в компании использовалась система «1С:Бухгалтерия предприятия», которая не давала возможности гибко настраивать процесс расчета себестоимости и распределения затрат. Затраты на предприятии распределялись в Exсel, учет производственных затрат было неудобно вести и управление фактическими результатами происходило только раз в месяц, а хотелось бы, чтобы все процессы были быстрыми, открытыми и управленческие решения принимались оперативно. До проекта отчетность собиралась неделю, были сложности с оценкой и управлением фактических затрат в разрезе заданной аналитики. Необходимо было решать бизнес-задачи по производственному учету и комплексному управлению ресурсами предприятия (ERP). Стоит отметить, что отрасль имеет свою специфику работы. Стоимость передачи электроэнергии состоит из многих факторов: покупка электроэнергии, обслуживание и ремонты, другие подобные расходы, передача электроэнергии, ЗП сотрудникам, дорогостоящая спецодежда, обеспечение мер безопасности, аренда здания для офисных сотрудников, для электриков, программа для наблюдения за всеми процессами, соблюдение адекватной базы распределения по всем статьям (аренда помещения, расчет площади на электроэнергию, теплоэнергию). Важной остаётся необходимость максимально близко к экономическому смыслу выполнить отражение всех затрат.

Специалистам «Первого бита» была поставлена цель проекта — обеспечить максимально корректное и точное распределение затрат между всеми направлениями деятельности АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ». Команда внедренцев выделила основные задачи: создать единую информационную базу ведения учета головного и обособленного предприятий по всем аспектам хозяйственной деятельности, в том числе планирование, автоматизировать учет затрат по различным видам деятельности согласно требованиям законодательства, максимально привязать затраты к месту их возникновения и сформировать оптимальную базу распределения накладных затрат

Специалисты провели комплексный консалтинг — ранее у клиента был внедрен «1C:ERP. Управление предприятием 2.4» с дополнительным модулем «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1C:ERP». Система была запущена в промышленную эксплуатацию в типовой конфигурации благодаря приведению внутренних систем компании к единому стандарту. Она запускалась параллельно на 2 площадках в Челябинске и Первоуральске по единой методологии работы.

Решение «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП» внедряли самостоятельно внутри «ЭСК ЧТПЗ» при консультировании Первого Бита. Типовой обмен между «1С:ТОИР» и «1C:ERP Управление предприятием 2» не был реализован, так как не удовлетворял требованиям клиента, который обслуживает основные средства других юридических лиц, а данные решения подходят для обслуживания своих основных средств.

В данном проекте специалисты провели комплексный консалтинг по функциональности бюджетирования, методикам расчета себестоимости и методикам распределения затрат. Эта мера была предпринята для получения максимального финансового результата и актуальной информации о структуре затрат по регулируемым видам деятельности. Внедренцы вычленили из бюджетных форм то, что клиент действительно планирует и построили на этом целостную многоэтапную схему бюджетирования, ручной ввод и мн. др. необходимые функции. Систему «1C:ERP» удалось запустить в промышленную эксплуатацию без изменения конфигурации, благодаря оптимизации процессов на предприятии и приведению их к общепризнанным практикам.

Внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» автоматизировало функции закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками, взаиморасчеты с поставщиками, учет прихода ТМИ, производство, услуги, переработка давальческого сырья, расчет фактической себестоимости о Управление данными о составе и структура изделия, управление данными о технологии производства (маршрутные карты), учет деятельности вспомогательных производств, о учет затрат на производство, учет основных средств, расчет амортизации, учет производственных заказов, спецодежды и спецоснастки, учет услуг производственного характера, управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS), продажи (сбыт), сервис, маркетинг, взаиморасчеты с покупателями, оптовая торговля, учет транспортных средств, и другие.

Удалось добиться быстрого закрытия периода — в течение шести рабочих дней с момента конца предыдущего отчетного периода. Теперь под закрытием периода понимается качество и своевременность предоставленных документов к учету. И в целом, это позволило быстро готовить данные для консолидации их в группе ЧТПЗ в стандартах МСФО.

Автоматизированы функции следующих подразделений: финансовый отдел, бухгалтерия, кадровая служба, электроцех и энергоцех, ежедневно формируются производственные затраты и появилась возможность вести их учет в течение месяца и оперативно управлять фактическими результатами, доступна оценка фактических затрат производства в разрезе заданной аналитики, уменьшилось время на подготовку отчетности в три раза, обеспечен контроль сходимости данных в бюджетировании, появилась возможность составлять бюджет внутри единой учетной системы и получать его исполнение, обеспечен drill-down до аналитики и документов первичных затрат для контроля корректности отнесения затрат по видам деятельности, появилась возможность обосновывать затраты по регулируемым видам деятельности, автоматизированы затраты на предприятии, благодаря расширенному набору аналитик, автоматизирован механизм расчета себестоимости.

Начальник финансово-экономической службы АО «ЭСК ЧТПЗ» Дмитрий Владимирович Бельков прокомментировал: «Наша компания постоянно движется вперед, и мы не могли оставить в стороне вопрос о распределении затрат между направлениями и характер работы производственных подразделений АО «ЭСК ЧТПЗ». Деятельность компании подвержена тщательному контролю со стороны государства: налоговые и надзорные органы, органы тарифного регулирования, а так же со стороны внутренних служб аудита и служб безопасности группы ЧТПЗ, наличие ERP системы позволило нам быть максимально понятным для каждого пользователя, и как следствие, это повышает доверие к полученной информации и ее достоверности».