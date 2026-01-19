Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шмелева Мария
СОБЫТИЯ
|19.01.2026
|Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера 1
|27.06.2024
|Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 1
Шмелева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Фахрутдинов Валентин 6 1
|Кузнецов Виктор 14 1
|Безусмов Олег 1 1
|Луннов Андрей 2 1
|Гольцов Александр 83 1
|Кузин Вадим 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413432, в очереди разбора - 729692.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.