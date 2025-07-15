Рост внутреннего туризма стимулирует спрос на кадры: средние зарплатные предложения в отрасли выросли на 52% за год

По данным «Авито Работы», весной 2025 г. рост средних предлагаемых заработных плат в отрасли туризма и гостеприимства стал выше на 52% в годовом сравнении. Такой скачок связан с активной подготовкой отрасли к летнему сезону на фоне увеличения числа бронирований летних туров по России в сравнении с 2024 г., из-за чего появилась потребность в дополнительном персонале в отелях, ресторанах и турагентствах. При этом, как показывают данные «Авито Услуг», параллельно на 10% вырос спрос на экскурсионные услуги, создавая дополнительную нагрузку на рынок труда. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям. Так, в регионах наибольший рост вакансий за первое полугодие зафиксирован в Приморском крае (+99%), Якутии (+80%) и Сахалинская область (+38%), что обусловлено ростом туристического потока в данные регионы.

При этом одновременно растут и средние предлагаемые зарплаты в секторе (+52%), которые достигли 80 тыс. руб/мес. Наиболее высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах при гостиницах.

Конкуренция за кадры в сфере туризма уже меняет подходы работодателей. Помимо повышения зарплат, компании в сфере туризма делают ставку на HR-маркетинг, активно используя дополнительные преимущества в описании вакансий, о чем говорят данные I квартала 2025 г.: подарки детям (+215%), оплату мобильной связи (+211%) и бензина (+210%).

Еще один тренд — инвестиции в стажировки: их число в сфере туризма и гостеприимства в апреле выросло на 163%, особенно для шеф-поваров (+116%) и официантов (+6%). Соискатели также проявляют интерес к этому формату — количество откликов на стажировки увеличились на 138%.

Для преодоления кадрового дефицита бизнес расширяет воронку найма, активнее привлекая молодежь и возрастных специалистов. Среди студентов весной этого года оказались востребованы хостес (+40%) и турагенты (+27%), а среди старшего поколения — турагенты (+53%) и горничные (+8%).

Особый интерес соискателей в I полугодии 2025 г. вызвали профессии, связанные с непосредственным взаимодействием с туристами. Лидером по количеству откликов на вакансии стал ведущий мероприятий (+68%), а ожидаемая средняя заработная плата оказалась 44 тыс. руб/мес. Не стоит забывать, что доход зависит от количества мероприятий, профессионализма ведущего и масштабности событий. Следом идут традиционные туристические специальности — число соискателей на позиции турагентов и горничных увеличилось на 27% в каждом случае, ожидания по заработной плате составили 60 тыс. руб/мес соответственно.

«Развитие внутреннего туризма стимулирует активность работодателей этого сегмента: востребованность специалистов, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом, кратно растет. В то же время кадровый дефицит усложняет поиск квалифицированных работников. В этой ситуации компании все чаще фокусируются на молодёжи, сотрудниках предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатели понимают, что в текущих условиях необходимо уметь “взращивать” специалистов внутри компании — предлагать качественные стажировки и обучения, программы адаптации на рабочем месте. Сегодня долгосрочный успех в сфере гостеприимства зависит от системной работы с кадрами. Компании, пересмотревшие свои HR-стратегии, создадут фундамент для опережения конкурентов», – сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Внутренний туризм стимулирует рынок услуг: спрос на экскурсии и услуги гидов продолжает расти

Активизация внутреннего туризма в России в 2025 г. продолжает оказывать заметное влияние на рынок туристических услуг. По данным «Авито Услуг», весной 2025 г. спрос на групповые экскурсии вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., на индивидуальные — на 4%, на услуги гида — на 9%. Параллельно увеличилось количество предложений: групповых экскурсий — на 19%, индивидуальных — на 18%, услуг гидов — на 12%.

В июне рынок продемонстрировал ярко выраженную сезонную динамику. Спрос на групповые экскурсии вырос на 48% по сравнению с маем и на 13% — в годовом выражении. Индивидуальные экскурсии показали рост на 37% за месяц и 10% за год. Услуги гидов стали востребованнее на 26% по сравнению с маем и на 13% — относительно июня 2024 г.