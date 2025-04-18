«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по приросту вакансий в I квартале 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа открытых вакансий в разных регионах России за I квартал 2025 г. Согласно исследованию, Приморский край показал рекордный прирост числа вакансий среди всех регионов России. Количество предложений о работе здесь увеличилось в 2,1 раза (+117%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом средняя зарплата в Приморье составила 77,5 тыс. руб/мес при полном рабочем дне. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший спрос среди работодателей Приморского края зафиксирован на слесарей (+186%), электромонтажников (+168%) и машинистов спецтехники (+133%).

На втором месте по росту числа вакансий оказалась Калмыкия, где количество предложений от работодателей увеличилось в два раза (+105%). Средняя зарплата здесь достигла 57,4 тыс. руб/мес, а самыми востребованными стали профессии водителя грузового транспорта (+201%), подсобного рабочего (+160%) и электромонтажника (+121%).

Ленинградская область заняла третье место в списке регионов с активным ростом найма. Спрос на сотрудников в регионе увеличился на 90% год к году, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигает 76,3 тыс. руб/мес. Особенно заметный прирост вакансий год к году зафиксирован для сортировщиков (+260%), водителей пассажирского транспорта (+250%), штукатуров (+237%) и фасовщиков (+236%).

В пятерку лидеров по приросту вакансий вошли также Карелия (+80%) и Владимирская область (+78%). Соискатели на вакансии в Карелии при фиксированном графике могли рассчитывать в среднем на 62,8 тыс. руб/мес, а во Владимирской области — на 63,8 тыс. руб/мес.

В целом по России в I квартале 2025 г. спрос на кадры увеличился на 46%.

«Резкий рост вакансий в отдельных регионах — это индикатор активного развития локальных экономик. Мы наблюдаем, как инвестиции в инфраструктуру, промышленность и логистику трансформируют рынок труда, создавая повышенный спрос на рабочие специальности. Особенно показательно, что средние зарплаты в этих регионах приближаются к уровню крупных городов — это принципиально меняет баланс на рынке труда, делая регионы более конкурентоспособными в борьбе за кадры», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».