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TAPP Group ТАПП Груп

TAPP Group - ТАПП Груп

TAPP Group – инжиниринговая компания, реализующая проекты для обогатительных предприятий. 

УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «Авито Работа» и TAPP Group: средние заработные платы в угольной промышленности выросли на 13% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

TAPP Group и организации, системы, технологии, персоны:

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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
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