«Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали средние предлагаемые зарплаты по итогу лета 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях этого региона, выросла на 59% в сравнении с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самый высокий темп роста показала Сахалинская область — в этом регионе средние зарплатные предложения выросли на 59%, до 114,43 тыс. руб/мес за полный рабочий день. При этом наибольший прирост средних предлагаемых зарплат продемонстрировали вакансии монтажников — на 52% до 168,09 тыс. руб/мес. На 19% выросло среднее зарплатное предложение для кладовщиков — до 79 353 руб/мес. Показатели, сравниваемые аналитиками, складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. При этом суммы могут отличаться от размера номинальной зарплаты сотрудника, куда также входят бонусы, премии, компенсационные и прочие выплаты.

На второй строчке среди регионов — Якутия с ростом среднего зарплатного предложения на 43%. Там средние зарплаты выросли до 127 427 руб/мес. На 43% выросло среднее зарплатное предложение для строителей — специалистам на этой позиции в среднем предлагали 171 857 руб/мес. На 28% больше в среднем предлагали разнорабочим — для них средняя предлагаемая зарплата составила 156 974 руб/мес.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Топ-3 с ростом зарплатных предложений на 27% замыкает Курганская область. Здесь специалистам в среднем предлагали 82 523 руб/мес за полный день. Высокий темп роста зарплат в регионе показали вакансии токарей — на 27% до 186 тыс. руб/мес. На 24% выросло среднее зарплатное предложение для курьеров — до 180,53 тыс. руб/мес. Важно отметить, что реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы: в описании вакансий работодатели нередко указывают диапазон зарплат с учетом максимально возможного заработка.

«Лидирующие позиции дальневосточных регионов — это закономерная рыночная реакция на потребность в кадрах. Она напрямую связана с необходимостью привлечения специалистов в отдаленные, но стратегически важные для экономики регионы. Работодатели здесь за счет более конкурентных финансовых предложений, в частности, компенсируют сложные климатические условия и удаленность от центральной России. «Авито» уделяет особое внимание популяризации брендов регионов и в сентябре текущего года совместно с АНО «Национальные приоритеты» запустил проект по повышению привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы — это отдельный лендинг, на котором собраны вакансии от работодателей региона и государственные меры поддержки для переезжающих в ДФО», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

