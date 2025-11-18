Разделы

«Авито Работа»: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов

В условиях сохраняющейся конкуренции за квалифицированных специалистов российские компании переходят от стандартного соцпакета к точечным мерам поддержки кадров. Как показывают данные «Авито Работ»ы, представленные на форуме «БИОТ-2025», в III квартале 2025 г. работодатели активно используют адресные льготы для привлечения и удержания сотрудников разных направлений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Тренд на индивидуализацию бонусов для кандидатов становится ключевым инструментом в конкурентной борьбе за кадры. По данным «Авито Работы», в III квартале 2025 г. наиболее распространенные преимущества, упоминаемые в вакансиях для рабочих и линейных специалистов, — это возможность обучения и переобучения. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. число таких предложений выросло на 66%.

Для офисных сотрудников картина иная — превалируют бонусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта на рабочем месте. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.

Так, лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).

«Рынок труда меняется, и компании активно адаптируют свои HR-стратегии, делая акцент не только на привлечении, но и на удержании ценных кадров. Соискатели сегодня стали гораздо более вдумчиво подходить к выбору работы, оценивая не только зарплату, но и весь пакет предлагаемых условий.

«Данные «Авито Работы» это наглядно подтверждают: по итогам III квартала интерес к вакансиям, предлагающим обучение за счет компании, вырос на 31%, а с компенсацией проезда — на 21%. Это яркий сигнал для рынка: наличие дополнительных бонусов трансформируется из приятного дополнения в один из ключевых факторов выбора. Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество — они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

