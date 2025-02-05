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Индексная книга (каталог) CNews*
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Санников Игорь



05.02.2025 «Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71% 1
05.09.2024 Каждый пятый россиянин нанимает для ребенка репетитора — «Авито Услуги» 1
21.02.2024 «Авито Услуги»: почти каждый второй россиянин планирует изучать иностранный язык в 2024 году 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Санников Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 832 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 270 1
Avito - Авито услуги 53 2
C/C++ - Язык программирования 757 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 1
Испания - Королевство 3712 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Франция - Французская Республика 7855 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Германия - Федеративная Республика 12696 1
Япония 13294 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 2
Английский язык 6642 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 529 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6245 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4822 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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