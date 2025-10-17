Исследование GetCourse, «Авито Работы» и «Авито Услуг»: топ востребованных профессий, которые россияне получают с помощью онлайн-курсов

GetCourse, «Авито Работа» и «Авито Услуги» изучили спрос за январь-сентябрь 2025 г. и составили рейтинг самых популярных профессий, которые можно освоить онлайн. Аналитика охватила данные по наиболее востребованным онлайн-курсам, профессиям, выявив среднюю стоимость программ и показатели заработных плат, а также динамику роста интереса к обучению. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным GetCourse, лидером среди направлений обучения стал дизайн, на который приходится 21% от общего числа всех онлайн-школ, обучающих профессиям, на платформе. За ним следуют здоровье (18%), бьюти-сфера (15%), SMM (14%), маркетинг и нейросети (по 12% каждая). Также среди популярных сфер: бухгалтерия (10%), психология (8%) и работа с маркетплейсами (5%).

В дизайне востребованы такие профессии, как графические и веб-дизайнеры, дизайнеры интерьеров и 3D-дизайнеры. Направление «Здоровье» включает обучения на нутрициологов, фитнес-тренеров и повышение квалификации для врачей различных профилей. Бьюти-направление охватывает парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и педикюра, массажистов и косметологов. SMM предлагает курсы для контент-менеджеров, видеомонтажеров, сторисмейкеров, SMM-менеджеров и копирайтеров, а маркетинг — для таргетологов, комьюнити-менеджеров, специалистов по SEO, контекстной рекламе и маркетологов.

Аналитика «Авито Услуг» подтверждает эти данные. Так, за первые девять месяцев 2025 г. спрос на обучение дизайну вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В SMM интерес к обучению увеличился в 1,5 раза, а в маркетинге — в пять раз по сравнению с 2024 г., стоимость курсов стартует от 10 тыс. руб.

В бьюти-индустрии рост спроса на образовательные продукты составил 14%, Высокую динамику показали курсы по ламинированию ресниц: интерес к ним на площадке вырос в 2,6 раза, а предложение увеличилось на 80%. Услуги по обучению на визажиста искали в два раза чаще, а бровиста — на 50%.

В сегменте ИT также фиксируется спрос: интерес к курсам по этому направлению увеличился на 69%, а обучение по программированию стало востребованнее на 32%.

Обучение работе с маркетплейсами также набирает обороты: рост спроса составил 3,5 раза, минимальная стоимость курса начинается от 10 тыс. рублей.

По данным «Авито Работы», в 2025 г. лидерами по динамике средних зарплатных предложений стали следующие профессии: мастера ногтевого сервиса, визажисты, менеджеры по рекламе и мастера эпиляции. Средняя предлагаемая зарплата мастеров ногтевого сервиса достигла 127,2 тыс. руб. в месяц, показав прирост 47% за год. Визажисты могут рассчитывать в среднем на 80,6 тыс. руб. в месяц соответственно, что на четверть выше (+25%) по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата у менеджеров по рекламе составила около 62,5 тыс. руб. (+23%), а у мастеров эпиляции — 65,3 тыс. рублей в месяц (+19%).

Кроме того, аналитики «Авито Работы» отмечают рост соискательской активности к профессии графического дизайнера: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество запросов контактов работодателей по этой специальности заметно увеличилось (+87%).

По динамике средних зарплатных предложений летом 2025 г. лидирует сфера красоты. На первом месте — вакансии мастеров эпиляции (+43%), средние предлагаемые зарплаты выросли за год до 74,1 тыс. руб./мес. На втором месте — парикмахеры (+24%) со средним зарплатным предложением 98,8 тыс. руб./мес. Далее по динамике средних зарплатных предложений мастера ногтевого сервиса (+21%, 112,1 тыс. руб./мес) и косметологи (+21%, 83,1 тыс. руб./мес).

Максим Василевич, директор по маркетингу GetCourse: «Исследование подтверждает тенденцию: спрос на онлайн-обучение в России в 2026 г. продолжит расти и расширяться не только в традиционно популярных сферах, таких как дизайн, SMM и маркетинг, но и в психологии, бухгалтерии, управлении персоналом, туризме и работе с маркетплейсами. Это перспективные направления, и мы видим хороший потенциал развития».

Учитывая быстрое расширение направлений профессионального обучения мы прогнозируем, что цифровизация образования будет усиливать гибкость труда и стимулировать переквалификацию. Для работодателей в условиях кадрового голода это ускорение найма специалистов, обладающих современными знаниями и практическими навыками, а для работников — возможность быстро повышать свою конкурентоспособность на рынке без временных затрат на традиционные формы обучения.

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»: «По данным «Авито Работы» за январь-сентябрь 2025 г. по сравнению с прошлым годом компании чаще искали на частичную занятость менеджеров по работе с маркетплейсами (+124%), мастеров депиляции (+110%) и менеджеров по работе с клиентами (+97%). В среднем эти специалисты могли рассчитывать на 30 152, 33 827 и 38 059 руб/мес соответственно при неполной занятости».

Аналитики также отмечают рост числа откликов на предложения компаний. Так, за год увеличилось количество откликов на позиции редакторов (+116%), графических дизайнеров (+105%) и курьеров (+74%). В среднем в январе-сентябре при неполной занятости они могли рассчитывать на 27,5 тыс., 22,8 тыс. и 61,5 тыс. руб./мес соответственно. Стоит отметить, что доход редакторов и графических дизайнеров во многом зависит от опыта и портфолио реализованных проектов, равно как доход курьеров от количества заказов, чаевых и погодных условий.

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах»: «Интерес к профессиональной подготовке растет во всех сферах — от дизайна и SMM до ИT. Особенно заметен рост в сегменте маркетинга, где спрос на курсы за год увеличился в пять раз. Для многих россиян освоение новой профессии онлайн стало доступным способом адаптироваться к изменениям на рынке труда».

Примечательно, что сферы, где наиболее заметен интерес роста к обучению, совпадают с направлениями, в которых работодатели активно ищут специалистов.