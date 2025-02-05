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«Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. При этом наиболее заметный прирост спроса наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Рынок красоты продолжает демонстрировать рост и переходить в онлайн. Например, на «Авито Услугах» появился обновленный инструмент для онлайн-записи клиентов к специалистам в сфере красоты. Новый функционал позволит мастерам гибко управлять рабочим графиком, устанавливать индивидуальное расписание на каждый день, добавлять перерывы и ограничивать время записи до начала предоставления услуги. Это улучшение направлено на повышение эффективности бизнеса: благодаря использованию онлайн-записи, частные мастера и салоны смогут получить до 30% больше заказов.

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Игорь Санников, руководитель категории «Красота и Здоровье» на «Авито Услугах»: «Мы развиваем возможности для предпринимателей, предлагая новые инструменты для привлечения аудитории и повышения лояльности клиентов. Одним из таких стратегически важных инструментов является онлайн-запись, которую мы планируем развивать в партнерстве с Yclients. На данный момент более 150 тыс. исполнителей уже интегрировали этот функционал, а по итогам декабря прошлого года количество онлайн-записей выросло на 71% (к декабрю 2023 года)».

Модель онлайн-бронирования – новый инструмент для сегмента частных мастеров. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента. Кроме того, сервис делает отношения между сторонами более прозрачными: заказчик заранее понимает реальную стоимость услуг. Сейчас подключить онлайн-запись можно для всех объявлений в категории «Красота и здоровье», в будущем этот проект будет масштабирован и на другие категории.

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