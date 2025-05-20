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«Авито» усиливает присутствие в сегменте красоты

«Авито» объявила о запуске «Авито Красоты» — нового направления внутри сервиса «Авито Услуги», которое будет сфокусировано на развитии рынка бьюти-услуг. Компания планирует развивать цифровые инструменты для мастеров, салонов красоты и пользователей, а также инвестировать в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Запуск полноценного направления — логичное развитие растущей категории. Согласно аналитике платформы, бьюти-услуги стабильно входят в тройку самых популярных направлений услуг на «Авито», а также являются самой высокочастотной категорией. Ежемесячная аудитория составляет более 11 млн пользователей, а общее число частных мастеров на платформе превышает 500 тыс. — это крупнейшая представленность в категории среди онлайн-сервисов в России.

Сегодня объем онлайн-рынка в сфере бьюти-услуг составляет 6% от всего рынка услуг в стране, и обладает значительным потенциалом роста. По данным платформы, в 2024 г. спрос на услуги в категории увеличился на 11% год к году. Особенно быстро растут направления парикмахерских услуг (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%).

Развитие «Авито Красоты» предполагает внедрение цифровых решений, способствующих повышению прозрачности и эффективности взаимодействия между исполнителями и заказчиками услуг. В числе приоритетов — расширенные профили мастеров, улучшенные фильтры поиска, система отзывов и рейтингов, интеграция онлайн-календарей и инструментов записи.

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Цифровизация

В дополнение к цифровым инструментам, «Авито Красота» сфокусируется на развитии профессионального сообщества: в планах — образовательные программы, обучающие форматы и мероприятия для мастеров и салонов.

«Мы рассматриваем сегмент бьюти-услуг как важную часть экосистемы «Авито», в которой пересекаются интересы заказчиков услуг и специалистов. Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать «Авито Красоту» как площадку внутри «Авито Услуг», которая поможет структурировать этот рынок, дать мастерам и салонам доступ к новой аудитории, а пользователям — больше уверенности в выборе. В этом направлении мы планируем системные инвестиции — от технологических решений до образовательных и профессиональных инициатив», — сказал Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах».

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