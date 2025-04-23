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«Авито Работа»: работодатели стали в 2 раза чаще предлагать соискателям в качестве привилегии бесплатные парковки

Работодатели в России активно улучшают условия труда, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Согласно исследованию «Авито Работы», в I квартале 2025 г. количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло в два раза (+100%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее популярны парковки оказались в пищевой промышленности — доля таких вакансий в сфере составила 4,3% от всех объявлений с упоминанием данного условия. Также парковки часто предлагают в промышленном строительстве (2,9%) и производстве непродовольственных потребительских товаров (1,6%).

В качестве соцпакета работодатели также стали активнее предлагать кандидатам оплату бензина (+71%). Большая часть таких компенсаций пришлась на сферы промышленного строительства (1,6%), пищевой промышленности (1%), а также на доставку и грузоперевозки (0,9%).

На 67% чаще работодатели стали предлагать ДМС — медицинская страховка упоминалась в 3,1% вакансий в сфере строительства промышленных объектов и в 1,4% — в сфере строительства жилых и коммерческих объектов. Третью по величине долю вакансий с ДМС составляют объявления в сфере складской логистики (1,3%).

Среди других популярных дополнительных условий отмечается рост предложений с корпоративными скидками в компании (+46%), подарками детям сотрудников (+43%) и компенсацией мобильной связи (+25%).

«Рынок труда становится все более конкурентным, и правила игры в найме меняются. Сегодня недостаточно просто предложить вакансию с зарплатой и стандартным соцпакетом — HR-маркетинг выходит на первый план. Работодатели активно используют дополнительные преимущества в описании вакансий, чтобы выделиться и привлечь лучших кандидатов. В I квартале текущего года число вакансий с упоминанием различных компенсаций стало больше на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Парковки, компенсация топлива, ДМС — это уже не просто приятные дополнения, а важные факторы выбора для соискателей. Тренд показывает: компании, которые готовы инвестировать в комфорт сотрудников, получают преимущество в борьбе за таланты — число откликов соискателей на предложения с дополнительными условиями с прошлого года возросло на 85%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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