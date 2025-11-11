«Авито Работа»: самым востребованным «мягким» навыком стала креативность

Эксперты «Авито Работы» проанализировали вакансии, в которых работодатели указывают важные для кандидатов «софт скиллс» («мягкие навыки» — компетенции, не связанные напрямую с профессией), за III квартал 2025 г. и определили, что самым востребованным «мягким» навыком за последний год стала креативность — ее стали указывать почти в полтора раза (+45%) чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Тем не менее от отдельных специалистов наиболее часто требуют другие социально-психологические компетенции. Так, навык коммуникабельности стали в 2,6 раза (+161%) чаще указывать в вакансиях инженеров и научных сотрудников — в III квартале 2025 г. средние зарплатные предложения для них составили 91 843 руб. в месяц за полный день.

Креативность стали в 2,5 раза (+148%) чаще ожидать от работников розничной торговли — в среднем соискатели этих вакансий могли рассчитывать на 66 020 руб. в месяц. Важно отметить, что данные платформы отражают размеры средних зарплатных предложений в вакансиях, но не фактический уровень оплаты труда. При расчете средних предлагаемых зарплат не учитываются премии, бонусы и другие компенсационные выплаты, которые работодатель не указывает в вакансии и может предложить на этапе собеседований.

Стрессоустойчивость стали чаще упоминать в качестве «софт скиллс» в вакансиях водителей и курьеров (+147%), а соискателям предлагали порядка 156 756 руб. в месяц за полный день.

Многозадачность стала чаще упоминаться в вакансиях операторов спецтехники, специалистов железнодорожных, морских и авиаперевозок (+70%), которым предлагали порядка 71 540 руб. в месяц за работу полный день.

На треть (+34%) чаще стала упоминаться пунктуальность в вакансиях сотрудников финансов и логистики — им предлагали в среднем 65 117 руб. в месяц.

Эксперты «Авито Работы» также выяснили, какие «мягкие» навыки наиболее важны для соискателей высокооплачиваемых вакансий. На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать водители-дальнобойщики, для которых особенно важна пунктуальность — в среднем им предлагали 204 881 руб. в месяц. При этом эти специалисты обычно работают по графикам 15/15, 30/30, 45/45, 60/30 и обязаны соблюдать режим отдыха — они не могут находиться за рулем более 4,5 часов подряд.

Высоко ценятся инженеры-технологи с развитой многозадачностью — им за полный день предлагали в среднем 190 000 руб. в месяц. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов вошли также стоматологи — средние зарплатные предложения для опытных сотрудников достигали 181 033 руб. в месяц. От представителей этой профессии, помимо высокой квалификации, наиболее часто ожидаются развитые коммуникативные навыки.

«Рост спроса на “мягкие” навыки свидетельствует о том, что умение налаживать эффективные отношения с людьми, проявлять гибкость и адаптироваться к изменениям становится ключевым фактором успешной профессиональной деятельности. При этом особо ценится и пунктуальность: например, в транспортно-логистической и строительной отраслях, где нехватка кадров ощущается сильнее всего, и где предлагаются одни из самых высоких зарплат для опытных соискателей. Пунктуальные специалисты особенно востребованы в регионах: в ЮФО количество вакансий для водителей грузового транспорта с таким навыком выросло в 2,4 раза (+140%), а в ЦФО число вакансий для строителей, которые выполняют работу точно в срок, увеличилось в 2,3 раза (+128%) за год», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».