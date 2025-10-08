«Авито Работа», «Авито Услуги» и Enjoy Camp: спрос на репетиторов английского языка вырос на 24%

С началом нового учебного года активизируется не только образовательный процесс, но и рынок репетиторских услуг. В преддверии этого сезона «Авито Работа», «Авито Услуги» и Enjoy Camp провели совместное исследование, чтобы выявить ключевые тренды в сфере преподавания английского языка. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики «Авито Работы» изучили данные по вакансиям за период с января по август 2025 г. и выяснили, что количество предложений работы для репетиторов английского выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Параллельно с ростом спроса увеличились и зарплатные предложения специалистов: в среднем по России они достигли 45,42 тыс. руб./мес, что на 11% выше показателей 2024 г.

Важно отметить, что работа репетитором часто предполагает гибкий или частичный график, а фактический доход специалиста может значительно варьироваться в зависимости от формата занятости (полная ставка, гибкий график), количества учеников и опыта преподавателя. Уровень доходов преподавателей варьируется в зависимости от региона и востребованности конкретных услуг — например, подготовки школьников к экзаменам или занятий со студентами.

Лидером по динамике спроса на репетиторов английского языка стала Ленинградская область, где за год количество вакансий увеличилось на 130%. Работодатели в регионе готовы предлагать соискателям среднюю заработную плату на уровне 45,996 тыс. руб./мес.

В числе других регионов-лидеров по приросту числа вакансий для репетиторов английского — Ставропольский край (+61%) и Свердловская область (+52%). Уровень зарплатных предложений в этих регионах составил 30,055 тыс. руб./мес и 42,495 тыс. руб./мес соответственно.

По данным «Авито Услуг», в январе-августе 2025 г. россияне чаще всего искали индивидуальные уроки с преподавателями английского языка: доля спроса на такие занятия составила 62%.

Наиболее заметно спрос на занятия английским увеличился в Южно-Сахалинске и Абакане: в этих городах уроки с преподавателем стали на 12% более востребованы. В Туле репетиторов искали на 10% чаще, в Симферополе — на 9%, в Казани — на 4%, а в Краснодаре — на 3%.

Самую высокую динамику спроса на обучение английскому с носителем языка продемонстрировал Грозный: в январе-августе интерес к занятиям вырос в 2,3 раза. При этом стоимость урока по стране стартует от тысячи руб.

Интерес к занятиям с носителями английского языка также растет. Популярность таких уроков увеличилась в Перми (56%), а также в Туле и Новосибирске (по 55%). В Кемерово интерес вырос на 48%, а в Йошкар-Оле — на 47%. Средняя стоимость уроков в этих городах начинается от 1,2 тыс. руб.

Растет спрос и на альтернативные форматы изучения языка, такие как интенсивы и языковые смены в детских лагерях, включая программы с выездом в языковую среду. По данным компании Enjoy Camp, в 2025 г. количество лингвистических лагерей в России удвоилось, спрос на программы за рубежом увеличился на 121% по сравнению с 2024 г., только за последний сезон детского образовательного отдыха в программах Enjoy English в Подмосковье, Краснодарском крае, ОАЭ и Англии приняли участие свыше 2,8 тыс. детей, что на 13% больше, чем годом ранее.

«Рост соискательской активности на 7% свидетельствует о том, что преподавание английского языка остается привлекательной карьерной возможностью. Особенно показателен интерес кандидатов в регионах-лидерах по вакансиям — Ленинградской области, Ставропольском крае и Свердловской области. Мы наблюдаем, как профессия репетитора выходит за рамки дополнительного заработка и становится полноценной занятостью для многих специалистов. Этот тренд особенно важен в контексте развития удаленных форматов работы, которые стирают географические границы для преподавателей», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».