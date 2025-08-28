«Авито Работа»: в I полугодии 2025 работодатели чаще всего стали указывать премии в вакансиях работников сферы строительства

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменилось число вакансий для рабочих и линейных специалистов с возможностью премирования в I полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Исследование показало, что наибольший прирост числа таких вакансий зафиксирован для каменщиков — премиальные выплаты для этих работников в объявлениях на платформе стали упоминаться почти в 2,5 раза (+145%) чаще, чем годом ранее. Помимо бонусной части, в среднем новые сотрудники могли рассчитывать на зарплату в размере 144 тыс. руб/мес за полный день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Премии на промышленных и рабочих предприятиях — распространённая практика: на многих заводах и в строительных компаниях действуют квартальные, ежемесячные и годовые бонусы. Значимый рост числа вакансий с упоминанием премий эксперты связывают с развивающимся трендом на HR-маркетинг: чтобы привлечь соискателей, работодатели чаще указывают в объявлениях преимущества и бонусы, доступные на позициях.

Строительные специальности демонстрируют наиболее активный рост предложений с упоминаниями премирования. Помимо каменщиков, значительное увеличение числа вакансий с упоминанием премий аналитики отметили среди штукатуров — в 2,4 раза (+143%), а также бетонщиков — также почти в 2,4 раза (+137%). Кандидатам на позицию штукатура за полный рабочий день предлагали в среднем 135,88 тыс. руб/мес, а на позиции бетонщика средние зарплатные предложения достигали 122,64 тыс. руб/мес при условии полной занятости.

«Рынок труда демонстрирует устойчивый тренд на использование дополнительных мотивационных инструментов для привлечения сотрудников. Особенно это характерно для рабочих профессий — именно здесь кадровый дефицит ощущается наиболее остро. Интересно, что спрос соискателей вакансии с упоминанием премий также вырос за год почти на треть (+31%), что говорит о взаимном интересе сторон. Работодатели понимают: в условиях конкуренции за квалифицированные кадры упоминания одной зарплаты недостаточно — в вакансиях необходимо описывать дополнительные стимулы, которые делают предложения более привлекательными и мотивируют кандидатов на отклик», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».