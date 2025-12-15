«Авито Работа»: легкая промышленность возглавила рейтинг сфер с максимальным приростом числа вакансий за год

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменилось число вакансий в ключевых сферах экономики осенью 2025 г. год к году. Лидером по росту спроса стала сфера легкой промышленности — осенью 2025 г. спрос на специалистов здесь вырос на 66% за год. Средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии в отрасли составили 67 491 руб. в месяц за полный день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из вилок, которые предлагают работодатели в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. На старших и руководящих позициях уровень зарплатных предложений может быть выше в несколько раз.

Чаще всего в легкой промышленности стали искать швей — число вакансий для них увеличилось в 2,4 раза (+137%) за год, им предлагали порядка 76 983 руб. в месяц. На 19% за год вырос спрос на вязальщиков — средние зарплатные предложения для них достигали 76 096 руб. в месяц. Такие работники часто работают посменно: обычно работодатели предлагают занятость в графике 2/2 или 5/2.

Второй по темпам роста спроса на сотрудников стала сфера ретейла: осенью 2025 г. число вакансий увеличилось на 63% за год. Соискатели на вакансии в этой отрасли могли рассчитывать в среднем на 71 482 руб. в месяц при условии полной занятости. Чаще всего в ретейле стали искать работников торгового зала (+91%). В среднем кандидаты на эту должность могли рассчитывать на 63 899 руб. в месяц. В отрасли также значительно вырос спрос на продавцов (+90%), а кандидатам предлагали в среднем 66 013 руб. в месяц. Как правило, сотрудники ретейла работают посменно: возможны графики 5/2, 2/2, 3/2 и другие по договоренности с работодателем.

В тройку сфер с самыми востребованными специалистами вошла пищевая промышленность — спрос на сотрудников здесь вырос на 63% за год, а в среднем кандидатам предлагали 87 383 руб. в месяц за полный день. Самыми востребованными в отрасли оказались лепщики полуфабрикатов — осенью 2025 года спрос на них вырос в 2,1 раза (+110%) за год, а средние предлагаемые зарплаты для соискателей достигали 66 310 руб. в месяц. На 66% увеличилось число вакансий для кондитеров — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 71 667 руб. в месяц. Большинство вакансий для таких специалистов также подразумевают посменную занятость.

Сферы деятельности с наибольшим ростом спроса на специалистов за год, осень 2024/2025

«Активность соискателей тоже растет: число откликов на предложения о работе в сфере пищевой промышленности осенью 2025 г. выросло на 39%, в ретейле — на 33% за год. Чтобы стимулировать интерес соискателей, работодатели все чаще предлагают кандидатам расширенный соцпакет: компенсацию проезда, топлива и питания, подарки детям сотрудников на праздники, ДМС и другие бонусы. В то же время многие компании сейчас ориентированы не на количество, а на качество найма и удержание сотрудников: предлагают бонусы для сотрудников с большим стажем работы на одном месте, гибкие графики, анализируют уровень удовлетворенности работников и внедряют более комфортную рабочую среду», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».