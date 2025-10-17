«Авито Работа»: средние зарплатные предложения за третий квартал 2025 года сильнее всего выросли в Курганской области

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные за III квартал 2024/2025 гг. и выяснили, в каких регионах России средние зарплатные предложения для кандидатов на рабочие и линейные специальности выросли больше всего. Лидером рейтинга стала Курганская область, где уровень средних предлагаемых зарплат вырос более чем на треть (+36%), достигнув 82,86 тыс. руб./мес при фиксированном графике. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самый высокий прирост зарплатных предложений в регионе зафиксирован среди водителей категории C (+62%), которые в III квартале 2025 г. могли рассчитывать в среднем на 123,13 тыс. руб./мес, и среди машинистов спецтехники (+57%) — кандидатам с навыками эксплуатации экскаваторов, погрузчиков и другой специализированной техники предлагали порядка 122,39 тыс. руб./мес при условии фиксированного графика. Также значительно выросли зарплатные предложения для токарей (+42%), в среднем — до 207,77 тыс. руб./мес.

На втором месте по темпам роста — Костромская область, где средняя предлагаемая зарплата для рабочих и линейных специалистов в III квартале 2025 г. увеличилась за год на треть (+34%) и составила 82,24 тыс. руб./мес. Здесь сильнее всего выросли зарплатные предложения для машинистов спецтехники (+57%), которым предлагали 104,47 тыс. руб./мес. Водителям категории C стали предлагать в полтора раза (+50%) больше, чем годом ранее — в III квартале 2025 г. соискатели могли претендовать в среднем на 123,3 тыс. руб./мес, а упаковщикам (+43%) за тот же период предлагали около 104,59 тыс. руб./мес.

Третью строчку рейтинга занимает Мурманская область (+28%) — в III квартале 2025 г. средние предлагаемые кандидатам зарплаты достигли 90 тыс. руб./мес при фиксированном графике. Наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован у водителей-экспедиторов (+49%), которым работодатели готовы были платить порядка 165,3 тыс. руб./мес. На 44% больше стали предлагать сварщикам — в III квартале 2025 г. кандидаты огли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 181,87 тыс. руб./мес. В тройку профессий с самым высоким приростом зарплатных предложений в регионе вошли также грузчики (+40%) — им предлагали порядка 79 тыс. руб./мес.

«Рост зарплатных предложений в регионах объясняется сочетанием нескольких факторов. Во-первых, на рынке по-прежнему сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих — водителей, машинистов, токарей и сварщиков. Компании стремятся удержать сотрудников и привлечь новых, предлагая более конкурентные условия. Во-вторых, больше работы появляется в промышленности, строительстве и логистике, что напрямую влияет на увеличение зарплатных предложений в регионах. В Курганской области на динамику зарплатных предложений повлияли сразу два фактора: устойчивый рост промышленного производства и повышение зарплат бюджетникам после перехода региона к профицитному бюджету. В Костромской области заметна стабилизация промышленного сектора и меры поддержки предприятий, которые помогли восстановить объемы производства после временного спада», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».