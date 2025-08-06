«Авито Работа»: россияне ценят работу в малом бизнесе за индивидуальный подход и атмосферу в команде

«Авито Работа» провела опрос среди работающих россиян, чтобы выяснить, в компаниях какого масштаба им комфортнее трудиться — и что именно они ценят в своем выборе. В июльском исследовании приняли участие более семи тыс. человек по всей стране. Оказалось, что корпорации привлекают соискателей стабильностью и высокой ожидаемой зарплатой, а малый бизнес — гибкостью и командной атмосферой. 39% респондентов заявили, что для них не важен размер компании-работодателя; главное — условия и отношение к людям. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Надежность, высокая зарплата и уверенность в завтрашнем дне — главные причины, по которым россияне выбирают крупный бизнес. По данным опроса, 26% респондентов хотели бы работать в компаниях с численностью более 250 сотрудников. Примерно столько же (28%) уже трудятся в таких структурах. Для 46% из них решающими факторами выбора работы в крупном бизнесе стали именно стабильность компании и привлекательные финансовые условия, а 37% респондентов отметили в качестве преимуществ карьерный рост и возможности для продвижения.

В крупных компаниях в основном хотят работать специалисты службы поддержки (48%), работники металлообрабатывающих и отделочных цехов (46%), операторы спецтехники, специалисты ж/д, морских и авиаперевозок (41%), а также инженеры и научные сотрудники (40%).

Малый бизнес и стартапы при выборе места работы предпочитают 17% опрошенных. Этот сегмент особенно ценится соискателями за возможность выбора гибкого графика и индивидуальный подход к сотрудникам (36%), сплоченные команды и неформальную атмосферу (32%), а также гибкость и свободу действий — кандидаты считают, что там они могут проявлять больше инициативы в принятии решений (31%). За этими преимуществами в предприятия малого бизнеса и стартапы в основном идут работать сотрудники общепита (35%), клинеры и помощники по хозяйству (30%), а также специалисты маркетинга и PR (29%).

Средний бизнес выбрали бы 14%, прежде всего за сохранение гибкости в подходах — возможность договариваться о графике, задачах, отпуске (33%),— а также за человечный подход со стороны руководства (31%) и баланс между стабильностью и гибкостью (30%). Компании среднего размера в основном выбирают мастера по ремонту техники (22%), специалисты в сфере ИT (20%) и продаж (19%).

В то же время 39% россиян заявили, что для них размер компании не имеет значения — главное, чтобы работа соответствовала ожиданиям, была интересной и предоставляла возможности развития. Такой подход в основном встречается у специалистов из сферы розничной торговли (46%), образования (46%), а также у водителей и курьеров (46%).

С возрастом россияне все меньше придают значение размеру компании-работодателя. Если среди молодежи 18–24 лет на это не обращают внимания порядка трети опрошенных (30%), то в группе 45–54 года таких уже 43%, а среди сотрудников старше 65 лет — две трети (67%).

«На конкурентном рынке труда растет значимость HR-маркетинга: чтобы привлечь кандидатов, работодателям важно знать целевую аудиторию, понимать ее потребности и подчеркивать свои преимущества. Например, для малого бизнеса ключевыми драйверами остаются гибкость и индивидуальный подход к сотрудникам — эти факторы важно отражать в вакансиях и выделять на этапе собеседований. Кроме того, соискатели ценят возможности прямого контакта с основателями бизнеса (26%) и быстрого карьерного роста в компании (22%). Для многих кандидатов эти аспекты могут “перевесить” преимущества крупных компаний — высокие зарплатные предложения и стабильность, которые ожидают россияне от корпораций», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».