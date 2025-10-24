«Авито Работа»: джоб-платформы активнее проникают в жизнь — 76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства, а компании делают ставку на удержание

В III квартале 2025 г. экономика демонстрирует умеренный рост, однако темпы ниже, чем год назад. Индикаторы деловой активности указывают на более осмотрительное поведение компаний: наем продолжается, но ожидания становятся сдержаннее. При этом уровень безработицы в августе 2025 г. достиг исторического минимума — 2,1%, и в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателя. Дефицит кадров сохраняется, а характер конкуренции за таланты меняется: работодатели смещают фокус с массового привлечения на повышение качества кандидатов и их удержание. Также компании расширяют воронку найма: растет доля вакансий для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Зарплаты входят в фазу «нормализации»

Пик роста зарплатных предложений пришелся на 2023–2024 гг., когда работодатели участвовали в «зарплатной гонке» для закрытия дефицитов. В 2025 г. темпы роста стали сдержаннее, зарплатные ожидания соискателей практически сравнялись с предложениями рынка и удерживаются рядом друг с другом на протяжении года. Экономисты прогнозируют, что с 2025 г. и далее зарплаты будут расти умеренными темпами, как это было до скачка 2023–2024 гг.

«III квартал 2025 г. подтвердил переход рынка труда в новую фазу: от экстенсивного найма к фокусу на качестве воронки и удержании людей. Мы также видим, какие барьеры мешают россиянам при поиске работы: молодежь 16–24 лет сталкивается с нехваткой опыта (40%) и завышенными требованиями в вакансиях (32%), а от соискателей 25–34 лет сохраняется запрос на “первый релевантный опыт”. В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми — внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки. Важную роль также играют реферальные программы: рекомендации сотрудников часто помогают найти “своих” кандидатов и укрепляют культуру доверия внутри команды», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Путь соискателя: от поиска до принятия оффера

Соискатели мониторят вакансии в среднем 4,5 дня в неделю: 33% — ежедневно, 49% — несколько раз в неделю. Основные каналы поиска: сайты джоб-ресурсов (52%), мобильные приложения (41%), сайты работодателей (12%); офлайн-каналы почти не используются. Форматы отслеживания: джоб-борды (55%), пуш-уведомления и подписки в приложениях (30%), email-рассылки (29%). Чтобы попасть в «окно внимания» кандидата, работодателю необходима стабильная онлайн-видимость, корректная настройка уведомлений и понятные карточки вакансий на ключевых площадках.

Итоги опроса о поиске работы за полгода показали: 37% соискателей остались на прежней работе (средний срок поиска — 15,2 недели), 28% нашли работу (за 7,5 недель), 8% нашли работу и быстро уволились (за 8,8 недель). Те, кто успешно трудоустроились, искали активнее — в среднем 5,1 дня в неделю против 4,0 у остальных. Таким образом, наем выигрывают компании, которые поддерживают частоту контактов, чтобы не выпадать из поля зрения активных соискателей.

Самые популярные факторы при выборе места работы: уровень дохода, удобный график и стабильность компании. Растет роль «сарафанного радио» — рекомендации знакомых часто становятся финальным аргументом. При равных базовых условиях решающими критериями выбора становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).

Проверка работодателя — обязательный этап: почти половина россиян изучают отзывы сотрудников, рекомендации знакомых и независимые рейтинги. При равных условиях выигрывают работодатели с прозрачными описаниями обязанностей, указанными зарплатными вилками, графиками и понятной системой выплат.

Скорость реакции рекрутера критична. Ответ в первые 30 минут заметно повышает вероятность диалога. Короткие, четкие сообщения с конкретным вопросом работают лучше длинных. Наиболее удобным способом первого контакта для многих остается звонок; по времени контакта чаще предпочтительно утро, но есть выраженные отраслевые и региональные различия.

Четверть кандидатов готовы приступить к работе в течение 1–3 дней с момента отклика; еще значимая доля — в пределах недели. Большинство готово проходить столько этапов отбора, сколько нужно, при условии, что они прозрачны и быстро сменяют друг друга. Почти половина не против тестовых заданий, если они разумны по объему и времени.

Факторы удержания сотрудников

Адаптация — недооцененный фактор удержания. Лишь у трети компаний есть формализованная программа адаптации, и подавляющее большинство оценивает ее высокое влияние на эффективность удержания сотрудников. Наиболее эффективные элементы: закрепленный ментор, «дорожная карта» на первые недели, регулярные встречи с ключевыми коллегами, понятный инфопакет. На испытательном сроке основные причины ухода — несоответствие условий ожиданиям кандидата, культурные несоответствия и расхождение фактических обязанностей с описанием вакансии.

Удовлетворенность текущей работой держится на среднем уровне: довольные сотрудники чаще отмечают совокупность факторов комфорта — адекватный доход, предсказуемый график, понятные задачи, поддерживающую команду. Улучшение любого из этих элементов повышает лояльность даже при умеренной индексации зарплаты.

Большинству соискателей также важно, чтобы компания предоставляла бонусы и льготы, и только для 11% опрошенных соцпакет не имеет значения. При этом женщинам в среднем важнее больничные, ДМС, дополнительные отпускные дни и обучение. Молодые люди до 34 лет чаще ожидают от работодателя комнаты отдыха на рабочем месте, а также компенсацию занятий спортом и психотерапии.