10 креативов в минуту: в МФТИ создали нейросеть для дизайнеров и модельеров

Систему для генерации узкоспециализированных изображений — креативов дизайна интерьера, одежды или оформление сайта разработал магистрант Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ МФТИ) Илья Петряшин. ИИ-ассистент, который помогает проектировать и кастомизировать макеты, работает в формате Telegram-бота. Автоматизация творческих процессов позволила сократить время на проектирование дизайн-решений в пять раз. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Основным параметром эффективности работы системы генерации является время генерации: за минуту система выдает 10 изображений релевантных запросу пользователя. Причем, промпт (пользовательское описание задачи) может быть как текстовым, так и визуальным. Предлагаемое решение позволяет дизайнеру не тратить время на рисование макетов, а сгенерировать их при помощи предложенной нейросетевой модели, что позволит свести к нулю время на этот этап работы.

МФТИ Перенос существующего авторского стиля с одного изображения на другое

По словам Ильи Петряшина, необходимость специализированной системы генерации связана с тем, что существующие системы не учитывают специфику работы дизайнера и модельера при создании проектного решения под конкретный клиентский запрос. К примеру, у конкурентов нет специфических промптов. При этом, в системе генерации изображений, разработанной в МФТИ, есть возможность добавлять уникальные промпты — стили конкретных дизайнеров или конкретные уникальные объекты

«Одной из проблем при работе дизайнера является то, что у заказчика нет четкого представления о желаемом результате, а есть только его абстрактное понимание конечной цели. По этой причине дизайнеру необходимо готовить несколько макетов визуальных решений, исходя из которых заказчик определяет, что ему необходимо. При этом на каждый макет дизайнер тратит время, и может оказаться, что ни один из предложенных макетов не подошел. Дизайнер примерно за полчаса генерирует примеры макетов с помощью системы. Далее он дорабатывает наиболее удачные из них, тратя примерно по часу на каждый. Таким образом, за один рабочий день он сможет завершить работу над пятью макетами. Если бы дизайнер не использовал компьютерную генерацию, то на выполнение аналогичных задач ему потребовалось пять рабочих дней, — сказал Илья Петряшин.

МФТИ Результат генерации по текстовому запросу. Промпт: кроссовки с росписью под хохлому

С помощью данного решения можно генерировать эскизы одежды, обуви, логотипов для брендов, дизайны интерьеров, а также и более специфичные решения, вроде эскизов тату. Магистрант Физтех-школы прикладной математики и информатики Илья Петряшин уже провел тестирование работы чат-бота вместе с профессиональным дизайнером — сейчас система проходит финальную доработку перед массовым демо-запуском.

«Проводили тест данной системы с дизайнером для задачи быстрой генерации эскизов — взяли реальный кейс с разработкой логотипа. Вместе мы составили промпт и сгенерировали с помощью системы около 10 вариантов макета. Дизайнер выбрала из них пять и пару доработала по комментариям заказчика. Дизайнеру очень понравилось, что с помощью данной системы можно за минуту сгенерировать десятки эскизов, а не тратить на их рисование самому несколько дней. В целом эта система и позиционируется как инструмент помощи креативным людям. Так, она может позволить дизайнеру быстро создать десятки эскизов, после чего дизайнер и его клиент могут быстро выбрать из них наиболее подходящие, и быстро их доработать. В обычной же работе дизайнеров на подготовку эскизов уходит очень много рабочего времени», — отметил Илья Петряшин.

По словам графического дизайнера Артемия Воробьева, нейросети не отнимают работу у дизайнеров, а лишь упрощают некоторые ее аспекты.

«Нейросети могут помочь дизайнеру дорисовать фотографии, увеличить их качество, обработать или создать эффекты. Концепт-художники используют нейросети для создания частей или целых иллюстраций по необходимым сюжетам. Графическим дизайнерам после разработки фирменного стиля такой алгоритм, возможно, может помочь с визуализацией брендированных макетов и созданием вариантов сувенирной продукции», — сказал графический дизайнер Артемий Воробьев.

Проект «Разработка системы управляемой генерации изображений» получил финансовую поддержку федерального «Фонда развития инноваций» в размере 500 тыс. руб.

В ближайших планах разработчиков — провести еще один тур тестирования — теперь уже в формате фокус-группы, а после обработки обратной связи от профессионалов креативных индустрий запустить чат-бот в открытое использование.

Специалисты МФТИ создали нейросеть, которая способна генерировать дизайн-макеты татуировок, интерьеров помещений и одежды. Общение с программой проходит через Telegram. Запрос клиента к дизайнеру можно ввести в виде текста или изображения и машина в течение минуты представит 10 вариантов, которые могут быть выполнены в любом желаемом стиле. В отличие от аналогов, в которых пользователь может вводить только отдельные характеристики требуемого дизайн-проекта, программа МФТИ может учесть сразу все пожелания заказчика.