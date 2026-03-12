Разделы

Martin George R.R. Мартин Джордж


СОБЫТИЯ


12.03.2026 «Кион Строки»: названы самые ожидаемые видеоигры по книгам среди россиян 1
12.11.2021 «Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа 2
22.05.2019 Caviar превратила гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в золотую книгу «Игра престолов» 2
03.07.2018 «Яндекс.Браузер» научился точнее переводить тексты с помощью искусственного интеллекта 1
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек 1
22.12.2015 Что читали и дочитывали в 2015 году? 1
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
08.07.2014 PocketBook выяснил, как читают россияне 1
13.09.2013 Сыграй в "Игру престолов" 1
08.06.2012 "Игра престолов" в продаже 1
29.05.2012 "Игра престолов" в печати 1
14.05.2012 Предзаказ русской версии Game of Thrones 1
11.05.2012 Game of Thrones. Видео 1
25.04.2012 A Game of Thrones. Скриншоты 1
11.04.2012 A Game of Thrones. Скриншоты 1
29.03.2012 Game of Thrones. Видео 1
21.03.2012 Game of Thrones RPG в России 1
30.09.2011 "Игра престолов: Начало" в продаже 1
28.09.2011 A Game of Thrones: Genesis. Скриншоты 1
23.09.2011 Game of Thrones: Genesis. Видео 1
20.09.2011 "Игра престолов: Начало" в печати 1
07.09.2011 Дата выхода Game of Thrones: Genesis 1
24.08.2011 Game of Thrones: Genesis в России 1
19.06.2001 Знаменитая Yesterday от Beatles продается на аукционе Yahoo! 2

1С-СофтКлаб - SoftClub 1140 14
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 13
Cyanide Studio 36 12
PocketBook International 95 3
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 54 1
Samsung Electronics 10757 1
Amazon Inc - Amazon.com 3178 1
Yandex - Яндекс 8693 1
Yahoo! 3711 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 25 1
HarperCollins Publishers 20 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17909 11
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 697 8
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7732 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1550 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25862 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 593 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2722 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19205 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 411 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 691 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12781 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 1
Epic Games - Unreal Engine 323 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4110 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1893 2
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
Open Library - Открытая библиотека 15 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Google Android 14881 1
Apple iOS 8375 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 146 1
Microsoft Windows 16500 1
Samsung Galaxy 1007 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 802 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
PocketBook - серия электронных книг 44 1
Лукьяненко Сергей 47 2
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 2
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 2
King Stephen - Кинг Стивен 51 2
Прилепин Захар 6 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Донцова Дарья 18 1
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Маринина Александра 8 1
Перумов Ник 22 1
Пелевин Виктор 13 1
Пелевис Виктор 1 1
Улицкая Людмила 3 1
Устинова Татьяна 9 1
Богатырёв Максим 1 1
Brown Dan - Браун Дэн 16 1
Достоевский Федор 13 1
Рубина Дина 3 1
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 9 1
Шаров Владимир 34 1
Глуховский Дмитрий 22 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 1
Германия - Федеративная Республика 12982 1
Франция - Французская Республика 8024 1
Турция - Турецкая республика 2515 1
Испания - Королевство 3780 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11489 12
Игра престолов - телевизионный сериал 12 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1759 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 4
Английский язык 6913 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2539 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 1
Цифровое право - Цифровые права 134 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8434 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8582 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 488 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1340 1
Татуировка 41 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20569 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4966 1
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
