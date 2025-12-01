Получите все материалы CNews по ключевому слову
Достоевский Федор
СОБЫТИЯ
Достоевский Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
|МегаФон 9869 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14162 1
|Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
|Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.