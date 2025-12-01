Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186285
ИКТ 14452
Организации 11206
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26429
Персоны 80238
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Достоевский Федор


СОБЫТИЯ


01.12.2025 «Авито»: оборот книг в онлайне вырос на треть 1
02.12.2024 «МегаФон» расширил покрытие LTE в Советском округе Ставрополья 1
21.11.2023 Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС 1
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек 1
29.01.2008 Россия стала почетным гостем XVIII Всемирной книжной ярмарки 1
23.11.2007 Николай Фёдоров: столетие первой книги 1
08.11.2006 Перстень Достоевского продают в Рунете 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Достоевский Федор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
МегаФон 9869 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14162 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17078 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3070 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10050 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8757 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11297 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6095 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8415 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25635 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4192 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 687 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8915 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6139 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12237 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1390 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2634 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2421 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28915 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22973 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5851 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 1
Толстой Лев 58 2
Провинцев Павел 8 1
Улицкая Людмила 3 1
Чехов Антон 13 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
Пелевин Виктор 13 1
Лукьяненко Сергей 45 1
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Рубина Дина 3 1
Тургенев Иван 4 1
Самойленко Игорь 52 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 23 1
Чернышевский Николай 1 1
Михайлова Анастасия 37 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Федоров Николай 11 1
Прилепин Захар 5 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Горький Максим 18 1
Циолковский Константин 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 980 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1329 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2661 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 1
Индия - Bharat 5685 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 1
Беларусь - Белоруссия 6016 1
Армения - Республика 2367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Индия - Дели 151 1
Индия - Нью-Дели 87 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1739 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11420 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3026 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6944 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31799 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 157 1
Английский язык 6868 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 658 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 438 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3698 1
Философия - Philosophy 498 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще